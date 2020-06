Daily DAX Prognose: Es sieht nicht gut aus

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht unterhalb des CFD Schlusskurses am Freitag. Der Kontrakt verlor zum Wochenende zirka 2,03 %. Der Kassa-Kurs verzeichnete ein leichteres Minus von 0,73 %. Auch an der Wall Street wurde Verluste verzeichnet und damit die zweite Woche infolge mit negativen Vorzeichen. Die Vorgaben aus Asien sind heute morgen negativ.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 18% 35% 26% Wöchentlich 3% -6% -2%

DAX Prognose fundamental

Im vorbörslichen Handel greift der DAX bereits wieder die runde Marke von 12.000 Punkten an. Damit scheint die Lage gegenüber der vergangenen Woche sich vorerst kaum verbessert zu haben. Die Vorgaben aus Asien sind allesamt negativ am Montagmorgen. Eine Chance könnten die Bullen noch im Kassa-Handel eventuell nutzen, um einen Einbruch abzuwenden.

Fundamental betrachtet, gibt es nur wenig Dinge zu feiern. Die COVID-19 Infektionen scheinen in den USA weiter zuzunehmen. Laut Reuters sind zudem nun offiziell, weltweit eine halbe Million Menschen an dem Virus gestorben. Erwartungen an eine deutliche Verbesserung der Konjunktur könnten sich damit vorerst verringern und den Aktienmarkt weiter begleiten. Notenbanken könnten in der Zwischenzeit für kurzfristig positive Impulse sorgen.

Die Bundesregierung soll in dieser Woche über die Stabilisierungsmaßnahmen beschließen, wie etwa die Mehrwertsteuersenkung zum 1.Juli 2020. An der EZB Front scheint sich eine Versöhnung zwischen der EZB und dem BVerfG anzubahnen. Damit wären die Anleihekäufe im Rahmen des PSPP und PEPP laut mehreren Vertretern der EZB verhältnismäßig.

Was die Konjunkturdaten angeht, einen Überblick finden Sie in der DAX Prognose vom Freitag. Es stehen in dieser Woche die US Arbeitsmarktdaten an. In den USA ist am Freitag Feiertag und es findet kein Handel an der Wall Street statt. Hierzulande werden heute die Verbraucherpreise für Juni präsentiert. Gestern verzeichneten die chinesischen Industriegewinne erstmals seit Beginn des Jahres einen Anstieg.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet könnte sich diese Woche entscheiden, ob der Erholungstrend weiter intakt bleibt oder nicht. Der Chart auf Tagesbasis macht deutlich, dass zwischen 11.900-12.000 Punkten eine starke Unterstützungszone sich befindet. Wird sie allerdings unterschritten, könnten sich abrupte Verluste anschließen, dann sogar in Richtung 11.500-11.600 Punkte. Nach oben hin sollte die 12.300 Punkte Zone überwunden werden, um eine Erholung zu signalisieren.

Quelle: TradingView

