Daily DAX Prognose: Absturz unter 12.000 verhindert?

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des gestrigen CFD Schlusskurses. Der Kontrakt gewann um 1,45 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 0,45 %. An der Wall Street wurden ebenso wieder positive Vorzeichen gemeldet, die Vorgaben aus Asien sind am Freitag positiv, wobei kein Handel in China stattfand.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 22% 4% Wöchentlich -10% 14% 2%

DAX Ausblick fundamental

Aktien konnten sich am Donnerstag wieder erholen und das trotz der negativen Nachrichtenlage rund um die COVID-19 Infektionsrate in den USA. Zu den positiven Tendenzen haben anscheinend News zu einer neuen Repo Facility der EZB sowie Lockerungen bei der Regulierung von US Banken beigetragen. COVID- und Stabilisierungsnews der Notenbanken halten sich die Waage. In der DAX Prognose von gestern hatte ich beschrieben, dass die relevante Unterstützungszone unter 12.000 Punkten bei 11.950 liegt (Daily DAX Prognose: Krasse Bullenfalle). Diese wurde initial nach Aufnahme des Kassa-Handels auch erreicht, ehe es zu der abrupten Erholung kam.

Konjunkturdaten waren wie so oft weniger relevant für die Marktentwicklung aus meiner Sicht. Das GFK Konsumklima fiel weniger als erwartet, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA stiegen allerdings leicht über den Erwartungen an. Hingegen fielen die Auftragseingänge für langlebige Güter deutlich über den Erwartungen aus. Heute stehen Daten zur PCE Kerninflation an und EZB Präsidentin Lagarde hält eine Rede. Ansonsten sollte es von Seiten der Daten und Events wenig Impulse geben.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX bei zirka 11.950 Punkten eine Unterstützung gefunden, erholte sich wieder in die Range zurück, schloss bei 12.177 Punkten, konnte sich aber im nachbörslichen Handel weiter erholen und notiert heute Morgen über der runden Marke von 12.300 Punkten. Können die Bullen diese Marke heute im Kassa-Handel verteidigen, wäre es positiv.

Weiter steigende Kurse sollten dann nicht ausgeschlossen werden. Nächster Widerstandsbereich liegt zwischen 12.430-12.450 Punkten. Nach unten hin sollte nach Möglichkeit die 12.125 Punkte nicht unterschritten werden. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie die Elliott-Wellen-Theorie in der technischen Analyse kennen. Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: