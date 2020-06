Daily DAX Prognose: Ausbruch vorerst gelungen

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem gestrigen CFD Schlusskurs. Dieser hat ein Plus von 0,69 % verzeichnet. Der Kassa-Kurs lag mit 2,13 % im positiven Bereich. An der Wall Street wurden leicht positive Vorzeichen verzeichnet. Die asiatischen Märkte entwickelten sich am Mittwoch uneinheitlich.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 12% -7% 1% Wöchentlich 7% -5% 0%

DAX Ausblick fundamental

Der Ausbruch aus der Range ist dem DAX gestern mit Hilfe der Einkaufsmanagerindizes gelungen (Daily DAX Prognose: Range bleibt intakt). Diese fielen besser als erwartet aus. Allerdings nur der Dienstleistungsindex für Frankreich und der Produktionsindex für GB konnten wieder die 50er Marke erreichen. In den USA wurden Erwartungen ebenfalls nur leicht übertroffen. Nachdem die Impulse vorbei waren, fiel der DAX wieder in eine Korrektur zurück, konnte sich mit einer stabileren Wall Street nachbörslich zunächst halten, kippte dann aber doch gegen Abend weiter weg.

Positivere Konjunkturdaten und negative Entwicklung bei den COVID-Infektionen halten sich aktuell die Waage. In den USA ist der 7-Tage-Durchschnitt der neu hinzugekommenen Infektionen nun auf 30.000 geklettert. Damit könnte der Höchstwert aus dem Zeitraum März-April bei 32.000 in einer Woche wieder erreicht werden. Die Lage bleibt also fragil. Der Markt scheint da zunächst hinwegzuschauen, solange ein zweiter Lockdown ausgeschlossen wird, doch fraglich ist, wie lange wird er wegschauen können bei dieser Entwicklung?

Heute steht der IFO Geschäftsklimaindex an, die EIA wird den Rohölbericht präsentieren (Ölpreis Bret, WTI: Erwartungen übertroffen?) sowie halten einigen FED Mitglieder eine Rede. Bis auf den IFO Index sollten die Impulse eventuell eher geringfügig ausfallen. Der API Bericht hat gestern einen leichten Aufbau der US Bestände per letzte Woche verzeichnet. Allerdings bleibt das selbe Muster bestehen. Bestände in Cushing sowie die Benzinbestände sind weiterhin rückläufig gewesen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der deutsche Leitindex gestern die Richtung aufwärts aus der Range gewählt. Den technischen Widerstand bei 12.650 Punkten aber nicht ganz erreicht und korrigierte. Im Übernachthandel setzte sich die Korrektur bis zum Unterstützungsbereich bei 12.400-12.450 Punkte fort. Aktuell versucht sich der Index vorbörslich an einer Erholung darüber. Sofern der Index im Kassa-Handel darüber bleibt, könnte die Bullen den Erholungstrend fortsetzen. Unterhalb könnte es wieder in Richtung der Unterstützung bei 12.300 Punkten gehen.

Quelle: TradingView

