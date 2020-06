Daily DAX Prognose: Range bleibt intakt

DAX Prognose: IG taxiert den DAX heute Morgen kaum verändert. Der CFD Kontrakt schloss gestern mit einem Plus von 2,7%, der Kassa-Kurs hingegen mit einem Minus von 0,55%. Die Wall Street schloss positiv, die Vorgaben aus Asien sind heute leicht positiv.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -13% 16% 3% Wöchentlich -3% 19% 9%

DAX Ausblick fundamental

Der Wochenauftakt gestaltete sich während der EU Session zunächst positiv. Vor und nach Eröffnung der Wall Street setzte sich die Schwäche wie erwartet durch, doch die Bullen konnten am späten Nachmittag dennoch das Ruder noch rumreissen, sodass der DAX nachbörslich wieder ins Positive auf Tagesbasis stieg. In der Nacht brachen Futures stark ein, nachdem Peter Navarro im TV Interview von einem Ende des Deals zwischen China und den USA sprach. Sowohl Navarro als auch Trump machten sehr schnell wieder einen Rückzieher und behaupteten die Aussagen wurden aus dem Kontext gerissen und nicht den Phase 1 Deal betreffen (Daily DAX Prognose: Wall Street mit schlechter Laune)

Heute stehen die Einkaufsmanagerindizes per Juni für Deutschland, EU, GB und die USA an. Erwartungen sind überwiegend in Richtung stärkere Erholung. Nachhaltige Impulse sollte man daher eventuell nicht erwarten, der es keine Überraschung mehr wäre. Aus den USA werden zudem die Verkäufe neuer Häuser im Mai präsentiert. Die Verkäufe bestehender Häuser haben gestern bereits die Erwartungen enttäuscht. Allerdings stellen die Immobiliendaten teilweise Verkäufe aus den Vormonaten dar, die aber erst im Mai gezählt werden, sodass negative Daten hier ebenso wenig überraschend sind.

DAX Prognose charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX am Kassa-Markt negativ geschlossen. Dabei konnte sich der Index am Vormittag gut erholen, wurden aber durch die Wall Street am Nachmittag belastet. An der Erholung am Nachmittag konnte der Kassa-Kurs nicht mehr partizipieren. Im Übernachthandel brach der DAX zunächst aufgrund der oben genannten Aussagen ein, unterschritt dabei allerdings nicht die wichtige Kurszone bei 12.150 Punkten.

Die Range bleibt weiterhin intakt, siehe Chart unten. Dennoch blieb der Index auch im Übernachthandel innerhalb der breiten Range und unterhalb von 12.400 Punkten. Aktuell schwächelt er wieder im vorbörslichen Handel. Wichtige Kurszonen von gestern bleiben unverändert. Innerhalb der Range 12.300, unterhalb der Range, also unter 12.150 Punkten, 12.000, 11.800 und 11.650. Darunter die 11.500 Punkte.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Quelle: TradingView

