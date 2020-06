Daily DAX Prognose: Wall Street mit schlechter Laune

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss den Freitag mit einem Minus von 1,3 %, der Kassa-Kurs schloss hingegen mit einem Plus von 0,43 %. An der Wall Street ging es weiter leicht abwärts, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen gemischt mit nur leichten Veränderungen.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% 12% 6% Wöchentlich -4% 21% 9%

DAX Ausblick fundamental

Laut der WHO scheint die weltweite Infektionsrate wieder schneller zu steigen. Dabei wurden in Brasilien und den USA weiterhin starke Anstiege verzeichnet. Aktienmärkte gaben mit der Eröffnung der Wall Street am Freitagnachmittag nach. Das zeigt, dass die US Märkte aktuell den Gesamtaktienmarkt der entwickelten Länder mit den erhöhten COVID-Risiken mit runter ziehen, während die EU Session noch einigermaßen positiv performt.

Dieses Muster könnte sich auch in der aktuellen Woche fortsetzen. An Konjunkturdaten steht nicht viel an. Am Dienstag dürften die EMIs für den Monat Juni im Blick behalten werden, sowie der Ifo Geschäftsklimaindex am Mittwoch und die PCE Kern-Inflation aus den USA Am Freitag (DAX Prognose: Das steht in der nächsten Woche an). In die zweite Runde dürfte der Streit zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der EZB gehen. Der Streit hat sich in der vergangenen Woche in wenig zugespitzt, möglicherweise wird es in dieser etwas versöhnlichere Töne geben.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat sich der DAX holt im Übernachhandel zunächst weiter abwärts entwickelt und testete die 12.000 Punkte Marke. Dreht dort und erholte sich wieder über die 11.200 Punkte-Zone. Hier sollte er im Kassa-Handel drüber bleiben, um den Bullen eine Vorteil zu verschaffen. Wie oben erwähnt, während der EU Session könnte es klappen, man sollte aber nicht ausschließen, dass er wieder wegkippt, nachdem die Wall Street wieder handelt.

Der deutsche Leitindex bleibt nach unten hin gut unterstützt bei 12.000, 11.780-11.830 und der Trendlinie bei zirka 11.650 Punkten. Unterhalb von 11.500 Punkte würde der mittelfristige Bias allerdings deutlich aus bärisch wechseln. Kurzfristig betrachtet sieht es für die Bullen unterhalb von 12.200 Punkten vorerst nicht so gut aus. Kurse über 12.300 würden eine stärkere Erholung signalisieren.

Quelle: TradingView

Quelle: TradingView

