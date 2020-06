DAX Ausblick: Die Bullen versagen zunehmend

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss am Freitag mit einem Plus von 1,54 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,18 %. An der Wall Street wurden zwar positive Vorzeichen verzeichnet, doch auf Wochenbasis lagen diese im roten Bereich. Die Vorgaben aus Asien sind am Montag negativ.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 16% 38% 27% Wöchentlich 6% -22% -11%

DAX Ausblick fundamental

Das Risiko einer zweiten Ansteckungswelle sowohl in den USA als auch China hat das Sentiment in den letzten Tagen belastet. Aktienmärkte schlossen die vergangene Woche im Minus und das trotz sich verbessernder Konjunkturdaten. Am Montag notieren sie im vorbörslichen Handel im Minus. In dieser Woche stehen so einige Daten an. China hat bereits vorgelegt. Die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen sind per Mai unter den Erwartungen ausgefallen, die Industrieproduktion leicht besser. (DAX Prognose für die kommende Woche).

Neben den Daten und den Zinsentscheiden der Bank of Japan, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank, stehen erneut Diskussionen zum Stabilisierungsfonds der EU in dieser Woche im Fokus. Analysten rechnen allerdings nicht damit, dass es in dieser Hinsicht negative Entscheidungen geben wird. Ebenso dürften die EZB Anleihekäufe erneut Aufmerksamkeit auf sich lenken, nachdem der Bundestag der Bundesbank die Prüfung der Verhältnismäßigkeit des Programms auferlegt hat. Nicht zu vegessen, es ist Hexensabbat an der Optionsbörse am Freitag.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX heute vorbörslich bereits die wichtige 11.800 Punkte unterschritten und steuert zügig die 11.600 Punkte Zone an. Eine größere Unterstützungszone befindet sich zwischen 11.500-11.600 Punkten mit den Kassa-Schlusskursen vom 26. und 28. Mai jeweils bei 11.504 und 11.586 Punkten.

