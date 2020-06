DAX Ausblick: Die Bären mit dem ersten Angriff?

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD-Kontrakt schloss gestern mit einem Minus von 2,26 %, der Kassa-Kurs verzeichnete ein Minus von 1,57 %. An der Wall Street ging es, außer für den NASDAQ 100 Index, ebenfalls leicht abwärts. Die Vorgaben aus Asien sind am Mittwoch überwiegend positiv.

DAX Ausblick fundamental

Der DAX hat gestern nach Kassa-Eröffnung die Richtung abwärts genommen und das mit einem starken Momentum. Insbesondere die deutsche Handelsbilanz per Monat April hat auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Nach Erreichen einer wichtigen Unterstützungszone bei 12.500 Punkten, erholte sich der deutsche Leitindex, auch mit einer teilweise stabileren Wall Street am Nachmittag. Ob es heute stark aufwärts geht, ist fraglich. Im Vorhinein des FED Zinsentscheides, werden die Aktienmärkte früher oder später eventuell in einen Wartemodus verfallen.

China hat heute Verbraucherpreise unter den Erwartungen per Monat Mai präsentiert. Am Nachmittag stehen die Verbraucherpreise aus den USA an. (EUR/USD Prognose: Neutral-Bullisch)Auch die US Rohölbestände sind aktuell stark im Fokus, da die Newslage den Ölpreis betreffend sich etwas zu verschlechtern scheint (Ölpreis Brent: der überfällige Korrekturimpuls). Der inoffizielle API Bericht hat gestern einen starken Aufbau von Beständen verzeichnet. Wenn der EIA Bericht diese heute bestätigt, wäre es nicht sehr positiv. Der Ölpreis WTI und auch Brent korrigieren ihre Erholung seit Beginn der aktuellen Woche.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX damit den wichtigen Widerstand zwischen 12.900-13.000 Punkte nicht überwinden können und fiel bis 12.500 Punkte mit einem starken Momentum zurück. Die Bullen haben diese wichtige Unterstützung direkt genutzt, um einen Angriff zu starten. Bis über 12.700 Punkte konnte sich der Index im vorbörslichen Handel hangeln, doch das starke Abwärtsmomentum während des gestrigen Handels mahnt zur Vorsicht. Eventuell hat sich etwas geändert und die Bären könnten in Kürze den nächsten Angriff starten. Solange sich der Kassa-Markt über der 700 Punkte Marke halten kann, ist es positiv. Ein Einbruch darunter wäre ein erstes negatives Signal.

Quelle. TradingView

