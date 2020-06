DAX Ausblick: 13.000 Punkte im Fokus

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Schlusskurs von Freitag. Am Freitag hat der CFD Kontrakt ein Plus von 2,87 % verzeichnet, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 3 %. Auch an der Wall Street gig es weiter aufwärts. Die Vorgaben aus Asien sind am Montag positiv.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 59% 18% 31% Wöchentlich 7% 7% 7%

DAX Ausblick fundamental

Aktienmärkte haben ihre Trends auch am Freitag fortgesetzt, insbesondere nach dem die US Arbeitsmarktdaten stark zum positiven überrascht haben (Non Farm Payrolls Coverage: Was war das denn?). Im vorbörslichen Handel erreichte der DAX bereits die runde Marke von 12.900 Punkten. Teilweise bedingt durch einen stabilen Ölpreis und der Einigung der OPEC + Länder, die Kürzungen in dem jetzigen Volumen um einen Monat zu verlängern.

Die 13.000 Punkte sind also nicht mehr weit. In dieser Woche stehen nicht sehr viele wichtige Daten an. Daten zur chinesischen Handelsbilanz fielen per Mai bereits gemischt aus. In dieser Woche werden die Industrieproduktion (Montag) sowie die Aufträge in der Industrie (Freitag) und die Handelsbilanzdaten (Dienstag) aus Deutschland präsentiert, zudem stehen die Verbraucherpreise aus den USA und China an.

Am Montag wird es eine Aussage der EZB Präsidentin Lagarde vor dem EU-Parlament geben, am Mittwoch entscheidet die FED über die Zinsen und eventuelle, zusätzliche Maßnahmen. Marktteilnehmer gehen teilweise von einer Erhöhung des QE-Volumens aus. Weiterhin werden die Verhandlungen zwischen den EU und GB im Fokus stehen. Der Anstieg der Infektionen in den USA hat sich zuletzt verlangsamt.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX am Freitag ein weiteres Gap geschlossen und könnte im Kassa-Handel eventuell die 13.000 Punkten angreifen. Diese stellen gleichzeitig die obere Begrenzung eines größeren Widerstandes dar. Nach unten hin befindet sich eine leichte Unterstützung zwischen 12.715-730 Punkte. Darunter sollte eventuell die Zone zwischen 12.500-560 weiterhin im Blick behalten werden.

