DAX Ausblick: Starker Widerstand für den Kassa-Handel

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Schlusskurs von Freitag. Am Montag hat der CFD einen Zugewinn von 2,78 % erzielt. Der Kassa-Markt war geschlossen. An der Wall Street wurden positive Vorzeichen verzeichnet, die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag überwiegend positiv.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 22% 23% 22% Wöchentlich 3% 7% 6%

DAX Ausblick fundamental

An den Futures-Märken ging es unter geringer Liquidität wie gewohnt (DAX Ausblick: Gewohntes Muster) heiss her. Im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag dürfte der DAX heute mit einem starken Up-Gap, mit einem Plus von über 300 Punkten eröffnen. Negative News wurden wie gewohnt abgeschüttelt, positive aufgenommen, wie etwa die Revision der Einkaufsmanagerindizes.

Hervorzuheben ist hier vor allem der ISM Herstellungsindex aus den USA per Monat Mai. Auch wurden zuvor positive Daten aus China präsentiert. Heute stehen keine wichtigen Daten an. Wichtige Themen für diese Woche auch in dem folgenden Artikel: EURUSD und DAX Ausblick für die kommende Woche

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX im außerbörslichen Handel bereits wieder deutliche Zugewinne verzeichnet und testete eine wichtige Widerstandszone, die zwischen 11.940-12.000 Punkten sich befindet an. Es wird also wahrscheinlich nach Kassa-Eröffnung mit einem Up-Gap für den gesamten Tag in Richtung aufwärts nicht mehr viel zu holen sein. Bei 11.944 befindet sich der Kassa-Schlusskurs vom 5 März.

Sollte es berechtigterweise vom Widerstand erst einmal in eine Korrektur übergehen, so stellt die Zone zwischen 11.780-11.800 Punkten den ersten wichtigen Support dar. Danach sollte die nächste Unterstützung in etwa bei 11.650 Punkten liegen. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: