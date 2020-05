DAX Ausblick: Die Party geht weiter

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt gewann am Montag um 2,4 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 2,87 %. An der Wall Street wurde nicht gehandelt, die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag positiv.

DAX Ausblick fundamental

Wie vermutet konnte sich der DAX am Montag mit einer geringen Liquidität stabil halten und erreichte die runde Marke von 11.400 Punkten. Die Party ging allerdings auch am Dienstag in Asien weiter, sodass der deutsche Leitindex im Übernachthandel fast das große Gap geschlossen hat. Grund für die Stabilität in Asien sind Erwartungen an weitere Konjunkturprogramme und teilweise besser als erwartete Konjunkturdaten.

Hierzulande fiel der IFO Geschäftsklimaindex per Mai ebenfalls besser aus als erwartet. Die erste Revision des BIP zeigte, dass sich Deutschland auch in Q4 2019 bereits in einer technischen Rezession befand. Heute steht das GFK Konsumklima auf der Agenda, das CB Verbrauchervertrauen aus den USA sowie die Verkäufe neuer Häuser. EZB Ökonom Lane kommt im Rahmen einer Konferenz zu Wort.

Was die Infektionsraten angeht, so ist zumindest in den EU Ländern eine Abflachung der Kurve weiter auszumachen. In den USA besteht zwar ebenfalls eine Abflachung, allerdings gehört das Land immer noch zu denjenigen, die eine vergleichsweise hohe Infektionsrate aufweisen. Die Beendigung der Lock-Down Phase schreitet allerdings weiter voran.

DAX in Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat sich der DAX vorbörslich bereits deutlich vom gestrigen Kassa-Schlusskurs abgesetzt. Damit dürfte die Eröffnung mit einem Up-Gap starten. Zudem erreichte der Index im Übernachthandel bereits fast die wichtige 11.545 Punkte-Zone, die den Schlusskurs von 6. März darstellt. Schafft es der Kassa-Kurs da hoch. Wäre das große Gap geschlossen.

Zu beachten ist, dass die Spanne zwischen dem Tief und Hoch des Futures-Handels sehr breit ausfällt, was darauf deutet, dass eventuell bereits sehr viel eingepreist wurde und man für den Kassa-Handel eventuell nicht mehr so viel Upside erwarten sollte. Schauen wir auf die Unterstützungen, so ist eine bei 11.400 Punkten auszumachen. Die Keil-Formation wurde bereits überschritten und bietet ebenfalls eine gute Unterstützung auf kurzfristiger Basis.

Quelle. TradingView

