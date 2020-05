DAX Ausblick: Gewohntes Muster

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt gewann am Freitag 0,92 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 0,07 %. An der Wall Street gab es ebenso nur leichte Zugewinne. Die Vorgaben aus Asien sind heute gemischt. Japans Aktien performten positiv, in China gab es kaum Veränderungen.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 3% 10% 8% Wöchentlich 3% 8% 6%

DAX Ausblick fundamental

Der europäische Aktienmarkt folgt aktuell einem Muster, bei dem er im Rahmen einer geringeren Liquidität steigt. Während am Freitag im Übernachthandel noch aufgrund negativer Vorgaben aus Asien Verluste verzeichnet worden sind, wurden diese komplett während des Kassa-Handels aufgeholt. Die Freitags US Session brachte etwas Unsicherheit mit sich, doch spätestens gegen Handelsschluss stiegen die Kurse wieder.

Heute ist in den USA und GB kein Handel, also dürfte die verringerte Liquidität weiter bestand behalten und die Kurse eventuell stabil halten. Im vorbörslichen Handel steuert der DAX bereits erneut die 12.200er Marke an. Der Fokus richtet sich in der aktuellen Woche wahrscheinlich weiterhin auf News hinsichtlich des Lockdowns, den steigenden Spannungen zwischen China und den USA sowie der Suche nach einem Gegenmittel.

An der Konjunkturfront stehen insbesondere Daten zur Stimmung der Marktteilnehmer an, wie etwa der IFO Geschäftsklimaindex aus Deutschland sowie das CB Verbrauchervertrauen aus den USA. Diese Daten werden im Laufe der Woche durch das Geschäftsklima und dem Verbrauchervertrauen aus der EU komplementiert. Die Verbraucherpreise aus Deutschland und der EU per Mai könnten ebenso interessant werden.

DAX in Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX im vorbörslichen Handel bereits den Widerstandsbereich bei 11.200 Punkten erreicht. Wird er im Kassa-Handel überschritten, könnte dies vorerst den bullishes Bias bestätigen. Das letzten Erholungshoch liegt bei 11.245 Punkten. Hier sollte also der Index ebenfalls rüber, um den Trend zu bestätigen.

Nach unten hin stellt der Freitags-Schlusskurs bei 11.073 Punkten einen der ersten Unterstützungsbereiche dar. Solange die 12.200 er Marke nicht nahhaltig überwunden wurde, besteht weiterhin die Chance auf eine Seitwärtsphase und damit auch schwächere Kurse im Kassa-Handel. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Quelle: TradingView

