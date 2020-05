DAX Ausblick: Lockerungen bleiben Stützungsfaktor Nr.1

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD schloss am Freitag mit einem Minus von 0,52 %, der Kassa-Kurs schloss allerdings mit einem Gewinn von 1,24%. Auch an der Wall Street konnten sich Aktien stabil halten. Die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen positiv.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -36% 58% 10% Wöchentlich -23% 24% 5%

DAX Ausblick fundamental

Der Aktienmarkt scheint negative News erneut abschütteln zu wollen, nachdem der starke Abverkauf am Donnerstag von der Wall Street an einer entscheidenden Kurszone mit einer V-förmigen Erholung abgewiesen wurde. Die Bullen wollen noch nicht gänzlich aufgeben, wie es aussieht. In dieser Woche stehen einige Daten aus dem Sentimentbereich an, wie etwa die ZEW Indizes am Dienstag.

Am Donnerstag und Freitag werden die Markit Einkaufsmanagerindizes erneut im Fokus stehen, da sie eine Blick in den Monat Mai ermöglichen. Der Philly FED Herstellungsindex komplementiert das Ganze für die USA. Daten aus dem Immobilienbereich werden wahrscheinlich zeigen, dass die Nachfrage gefallen ist, allerdings wird diesem Umstand durch die weiter gefallenen Zinsen weniger Aufmerksamkeit geschenkt werden.

FED Präsident Jerome Powell wird sowohl vor dem Kongress aussagen (Dienstag und Mittwoch) als auch separat eine Rede halten. Bereits mehrmals in den letzten Tagen hat er sich zu der aktuellen Wirtschaft geäußert und die Prognosen fallen sehr negativ aus. Da er es allerdings bereits getan hat, erwartet man nicht viel von seiner Aussage.

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Aktien-Prognose Leitfaden anfordern

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, ist in der vergangenen Woche Schlimmeres vorerst abgewendet worden. Wie immer mit Hilfe der Wall Street, die überraschenderweise eine Erholung am Donnerstagnachmittag verzeichnete. An einem größeren Widerstand (10.545-10.560) ging es allerdings auch wieder abwärts. Dieser Widerstand konnte nun aber bereits im vorbörslichen Handel überwunden werden.

Kann er nach Kassa-Eröffnung gehalten werden, wäre vorerst höhere Kurse nicht auszuschließen. Der nächste Widerstand befindet sich bei etwa 10.650 Punkten und wurde bereits im Übernachthandel erreicht. Was den Bären zur Eröffnung eher einen Vorteil verschafft.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: