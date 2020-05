DAX Ausblick: Von der Schippe gesprungen

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD schloss mit einem Minus von 0,66 %, der Kassa-Kurs verzeichnete ein Minus von 1,95 %. Die Wall Street konnte im Plus schließen. Die Vorgaben aus Asien sind am Freitag leicht positiv.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -5% -7% -6% Wöchentlich 37% -19% 4%

DAX Ausblick fundamental

Die Töne seitens des US Präsidenten hinsichtlich der Handelsbeziehungen zwischen China und den USA werden immer harscher. Dieser schließt einen kompletten Abbruch der Gespräche und Beziehungen nicht aus. An der COVID- Front scheint das Re-Opening in den USA weiter voranzuschreiten. Offiziell soll ab dem 1. Juni wieder alles geöffnet werden können. Hierzulande scheint eine zweite Ansteckungswelle auszubleiben, wie die 7-Tage „R“ des Robert-Koch-Instituts andeutet.

Die Volatilität ist in den letzten Tagen wieder gestiegen. Nach einem initialen Einbruch am Donnerstag, konnte sich die Wall Street, allen voran Finanzwerte, abrupt und wie aus dem Nichts erholen. Eine gestiegene Volatilität schließt solche abrupten Bewegungen nicht aus. Man sollte sich also eventuell auf weitere Kapriolen einstellen.

An der Konjunkturfront nichts weiter Neues oder Positives. Heute steht das deutsche und das EU BIP an, wobei Ersteres nun überraschend von 8:00 auf 10:00 verschoben wurde. Später werden Daten zu den US Einzelhandelsumsätzen interessant werden. FED Mitglied Kashkari sieht weiterhin eine deutlich höhere Arbeitslosigkeit in den USA als die aktuellen Daten nahe legen.

DAX in Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, brach der DAX gestern während der EU Session unter einen weiteren Support, mit der Wall Street konnte er sich allerdings erholen und schloss mit einem geringeren Minus. Aktuell notiert der Index im vorbörslichen Handel auf Höhe des Widerstandsbereiches zwischen 10.435-10.450 Punkten. Die Frage ist, kann sich der Index nach Kassa-Eröffnung darüber halten oder nicht?

Wenn ja, könnte der Kassa-Schlusskurs vom 13. Mai sowie leicht darüber der nächste wichtige Widerstandsbereich angesteuert werden. Dieser liegt zwischen 10.550-10.600 Punkten. Nach unten hin bleibt der überaus wichtige Support zwischen 10.075-10.150 Punkten im Fokus. Wo sich auch der Kassa-Schlusskurs vom 6. April befindet.

DAX Kassa Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

