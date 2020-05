DAX Ausblick: Kein Freifahrtschein mehr für die Bullen

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete gestern ein Minus von 1 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 0,73%. An der Wall Street wurden Gewinne des Tages gegen Handelsschluss abgegeben. Leicht negative Vorgaben aus Asien am Dienstag.

DAX Ausblick fundamental

Relevante Markt-News suchte man gestern vergebens. Während der EU Session verlor der DAX zwar zunächst, doch wie gewohnt setzte im Rahmen der US Session eine größere Erholung ein. Diese endete allerdings ebenfalls zirka eine Stunde vor Handelsschluss. Marktteilnehmer führen diese Schwäche auf ein erneutes Ansteigen der Infektionsrate in einigen Ländern zurück. Insbesondere in den USA werden Lockerungen des Lockdowns mit Argusaugen beobachtet.

An der Konjunkturfront hat China heute die Verbraucherpreise präsentiert. Dieses sind per April schlechter ausgefallen, als erwartet wurde. Auch der Erzeugerpreisindex fiel deutlich mehr als die Prognosen nahe legten. China hat zudem gestern Daten zum Kreditvolumen präsentiert und dieses ist per April über den Erwartungen gestiegen. Heute steht aus den USA die Revision der Inflation an sowie kommen mehrere FOMC und FED Mitglieder zu Wort, darunter Bullard, Quarles, Mester, Kashkari und Harker. Der API Rohöllagerbericht dürfte ebenfalls relevant werden. Eon, die Deutsche Post, Axel Springer und ThyssenKrupp legen ihre Berichte vor.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 19% -5% 4% Wöchentlich -16% 26% 5%

DAX in Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX gestern nach Handelsstart tendenziell eher schwächere Kurse verzeichnet. Darüber konnte auch die Erholung an der Wall Street am Ende nicht hinwegtäuschen. Aktuell notiert der deutsche Leitindex im vorbörslichen Handel bereits wieder unterhalb des gestrigen Schlusskurses.

Das gestrige Kassa-Tief dürfte nun für die Bullen und Bären kurzfristig entscheidend werden nach Kassa-Eröffnung. Können sich die Bären durchsetzen, sind die 10.600 Punkte als nächster wichtiger Support nicht mehr weit. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel

@DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: TradingView

Empfohlen von David Iusow Erhalten Sie Ihre kostenfreie Aktien-Prognose Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: