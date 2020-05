DAX Ausblick: Aktien trotzen allen Widerständen

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss am Freitag mit einem Plus von 2,18 %, der Kassa-Kurs verzeichnete eine Plus von 1,24 %. An der Wall Street wurden ebenso positive Vorzeichen am Freitag verzeichnet. Die Vorgaben aus Asien sind heute überwiegend positiv.

DAX Ausblick fundamental

Die positiven Tendenzen setzte sich im vorbörslichen Handel am Montag durch. Dabei stützen die asiatischen Märkte, allen voran Japans und die Hong Konger Börse. Die 11.000 Punkte werden gerade bereits getestet. In dieser Woche stehen einige Daten an, allerdings noch nicht am Montag. Ab morgen werden Daten zur Inflation aus China und den USA präsentiert. Am Mittwoch stehen das GB BIP per Q1 und der US Erzeugerpreisindex auf der Agenda und wie immer der EIA Rohöllagerbestand.

Donnerstag die deutsche Inflation in der zweiten Revision und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und am Freitag sodann Industriedaten aus China und das BIP per Q1 aus Deutschland und der EU. Am Nachmittag werden Industriedaten und Einzelhandelsumsätze aus den USA präsentiert. Viele FOMC und FED Mitglieder halten Reden.

Hierzulande läuft die Berichtssaison noch. Es werden die Unternehmen Henkel, Allianz, Deutsche Post und Wirecard berichten. In den USA haben 86 % aller S&P 500 Unternehmen bereits berichtet. Der zusammengesetzte Gewinnrückgang beziffert sich auf - 13,6 % nach - 14,3 % in der Vorwoche. Zu beachten ist auch, dass in dieser Woche am Freitag der DAX Verfallstag für Optionen an der EUREX ansteht.

DAX in Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX im vorbörslichen Handel bereits die 11.000 Punkte-Marke getestet. Kann er nach Kassa-Eröffnung sich darüber stabilisieren, wäre das ein positives Signal. Noch besser wäre der Ausbruch nach oben aus dem aufsteigenden Trendkanal, siehe Chart unten.

Kann der Ausbruch gelingen könnte das letzte Erholungshoch bei 11.200 Punkten angesteuert werden. Der Schlusskurs von Freitag befindet sich bei 10.904 Punkten und bietet kurzfristig eine gute Unterstützung. Einen besseren Support bietet die Kurszone bei 10.800 Punkten.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 39% 24% 29% Wöchentlich -11% 33% 11%

