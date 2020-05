DAX Ausblick: Bullische Signale

RT @IGNederland: De #Bitcoin is weer volop in het nieuws de afgelopen maanden en staat nu aan de vooravond van de derde #halving. Herhaalt…

complemented by this article https://t.co/rhGHIunEgg and other tweets through the course of the week that showed that US production is cut substantially within a few weeks.

That article by @ING_Economics confirms my own expectation that we re probably not gonna to see a negative #oilprice again in may, that I published on 29th April already. #OOTT #WTI #Crudeoilprice https://t.co/6O5DJ5LDYn https://t.co/eXuNKsQqcx

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,01 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 77,28 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/M0BzgKDkz8

In Kürze:💶 Eurogroup Video Conference um 08:00 GMT (15min) https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2020-05-08

#NFP Live Coverage und EURUSD / SP500 Einschätzung im kostenfreien Webinar heute, Start um 14:15. Anmeldung >>>> https://t.co/ZvH1JLCfa9 #EURUSD #Aktien #Trading #NFPguesses @SalahBouhmidi @IGDeutschland @CHenke_IG https://t.co/FRWKcJffmc

Rohstoffe Update: Gemäß 07:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 4,61 % Silber: 1,21 % Gold: 0,27 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/pu1YpwWaUj

RT @Schuldensuehner: Global markets in Risk-On mood. Rally sparked by news that Moderna's COVID-19 vaccine candidate is moving to Phase II…

Forex Update: Gemäß 07:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇳🇿NZD: 0,62 % 🇦🇺AUD: 0,47 % 🇨🇦CAD: 0,26 % 🇨🇭CHF: 0,12 % 🇪🇺EUR: 0,04 % 🇯🇵JPY: -0,07 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/vmln9ecqRe