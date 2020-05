DAX Ausblick: Die Bullen werden schwächer

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss mit einem Minus von 1 %, der Kassa-Kurs verlor 1,23%. An der Wall Street ging es gestern Abend ebenfalls weiter abwärts, dennoch konnte der NASDAQ positiv schließen. Leichte Minusvorzeichen wurden in Asien am Donnerstag verzeichnet.

DAX Ausblick fundamental

lDer Fokus richtet sich derzeit stark auf die Lockdown-Lockerungen. Dennoch, können Aktienmärkte vorerst nur wenig davon profitieren. Vieles davon könnte bereits zuvor eingepreist worden sein. Deutschland wird ab kommenden Montag Restaurants, Bars und Fitnessstudios aufmachen lassen.

An der Konjunkturfront fiel die ADP Beschäftigungsänderung im Rahmen der Erwartungen aus. Aus der EU legte die EU Kommission ihre Wirtschaftsprognosen vor, diese wurden für das laufende Jahr stark nach unten revidiert. Die Industrieproduktion dürfte den gestern veröffentlichten Aufträgen ins Negative per März folgen.

Aus China wurde die Handelsbilanz präsentiert. Importe sind per April stark eingebrochen, Exporte entwickelten sich über den Erwartungen. Das Handelsbilanzsaldo stieg auf dieser Basis mehr als erwartet. Auch der Caixin EMI für das Dienstleistungsgewerbe konnte Daten leicht über den Erwartungen verzeichnen. Später werden Daten aus den USA zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wichtig sein.

Ergebnisse der Unternehmen, insbesondere DAX- Unternehmen fallen weiterhin gemischt aus. Das selbe gilt für die USA. Industriewerte haben im ersten Quartal sichtlich am meisten gelitten, während Unternehmen aus der Pharma-und der Technologiebranche bessere Ergebnisse abliefern konnten. Dennoch, der Fokus hierzulande ist auf die Lufthansa und Wirecard gerichtet. Der Lufthansa Aktie könnte im kommenden Monat eventuell der Rauswurf auf dem DAX bevorstehen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX wie erwartet nicht mehr in einer Tour positive Tendenzen verzeichen. Nachdem er gestern Vormittag noch sich zu stabilisieren versuchte, drehte er kurze Zeit später am wichtigen Widerstand knapp vor 10.800 Punkten und sackte gegen Handelsschluss um 200 Punkte ab. Im nachbörslichen Handel folgte er am Abende der schwachen Wall Street und verlor im Overnight-Trading weitere 200 Punkte, bevor er am Morgen drehte und aktuell im vorbörslichen Handel sich nahe des gestrigen Kassa-Schlusskurses bei 10.606 befindet.

Für den heutigen Tag wird es daher zunächst interessant werden, ob der DAX sich über der 600er Marke stabilisieren kann oder wieder darunter fällt und versucht das Gap vom 5. Mai zu schließen, was ihm im Futures-Handel bereits fast gelungen ist. Tendenziell befindet sich der DAX nun in einer Seitwärtsphase und die Richtung ist kurzfristig nicht eindeutig. Mittelfristig dürfte die in der vergangenen Woche begonnen Abwärtsbewegung allerdings noch intakt sein. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

