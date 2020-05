DAX Ausblick: Wall Street stoppt wie immer Kursverfall

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss gestern mit einem Plus von 0,89 %, der Kassa-Kurs hingegen verlor über 3 %. An der Wall Street wurden leicht positive Vorzeichen verzeichnet. Die Märkte in Asien sind heute geschlossen.

DAX Ausblick fundamental

Die Androhung neuer Zölle auf Chinas Importe in die USA sorgte zuletzt für Skepsis an den Aktienmärkten. Doch mit der Eröffnung der Wall Street am Montagnachmittag konnte sich erneut eine gewisse Stabilisierung bemerkbar machen, die sich in den nachbörslichen Handel fortsetzte. An der Konjunkturdatenfront stehen heute einige Daten an, wie etwa der ISM EMI für das Dienstleistungsgewerbe aus den USA und die US Handelsbilanz. Hierzulande werden aus der EU die Wirtschaftsprognosen veröffentlicht sowie kommt EZB De Guindos zu Wort.

Ebenfalls soll heute durch das Bundesverfassungsgericht entschieden werden, ob die EZB ihr Mandat mit den Anleihekäufen verletzt hat. Sollte es tatsächlich einen rechtlichen Verstoß sehen, dürfte ein erneuter Konflikt mit der EuGh entstehen. Die Entscheidung des deutschen Gerichts würde ein großes Gewicht tragen, denn die deutschen Bundesbank gehört zu den Notenbanken, die einen enormen Anteil an diesen Käufen im Zuge der Krise stemmen müssen. Heute stehen zudem Berichte der Unternehmen Baiersdorf, Infineon und Vonovia an.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX sich vorbörslich wieder über die Widerstandszone bei 10.600 Punkte hangeln können. Sollte dies nach Kassa-Eröffnung so bleiben, könnte der kurzfristige Bias auf neutral-bullish wechseln. Der gestrige Kassa-Schlusskurs bei 10.466 Punkten bietet nach unten hin einen Support, der sich bis zirka 10.430 Punkten erstreckt. Dieser hat gestern den weiteren Einbruch vorerst verhindert. Nach oben hin liegt ein weiterer starker Widerstand zwischen 10.770-10.800 Punkten.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

