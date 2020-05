DAX Ausblick: Werden die März-Tiefs getestet?

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Schlusskurs vom Vortag. Am Donnerstag hat der CFD Kontrakt mehr als 4 % verloren, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 2,23 %. Auch an der Wall Street geht es seit Donnerstag abwärts. Die Märkte in China und Japan waren heute geschlossen.

DAX Ausblick fundamental

Die überaus wichtige letzte Woche haben die Märkte leider nicht glimpflich überstanden. Zwar fielen die Unternehmensberichte teilweise besser als erwartet aus und es gab positive News hinsichtlich des Mittels Remdesevir. Auch die Notenbanken haben ihre „whatever it takes“ Kommunikation noch mal wiederholt. Dennoch mussten Aktien ab Donnerstag wieder nachgeben.

Ob daran die Androhung neuer Zölle seitens Trump verantwortlich ist oder nach den wichtigen Unternehmensergebnissen für das erste Quartal nun das zweite Quartal endlich in den Fokus der Marktteilnehmer rückt, darüber kann man sicherlich streiten. Fakt ist, es geht erst einmal wieder abwärts.

In dieser Woche werden vor allem aus Deutschland einige Unternehmen noch berichten. Fresenius, Baiersdorf, BMW, Vonovia, Linde, Continental, Siemens, Infineon. In den USA ist der zusammengesetzte Rückgang der Gewinne im S&P 500 Index auf -13.7 % leicht gestiegen, nach über -16 % in der Vorwoche.

Insbesondere Tech- und Unternehmen aus dem Energiesektor haben etwas besser als erwartete Ergebnisse vorgelegt.

An der Konjunkturfront werden in dieser Woche erneut die US Arbeitsmarktdaten im Fokus stehen angefangen mit der ADP Beschäftigungsänderung und am Freitag den Non Farm Payrolls. Der ISM Einkaufsmanagerindex für das Produktionsgewerbe ist im April weiter in den Rezessionsbereich gerutscht. Die Bank of England wird am Donnerstag über die Zinsen entscheiden.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX, die in der vergangenen Woche als Widerstand erwähnte untere Trendlinie der Keilformation getestet, diese aber nicht überwinden können und brach daraufhin wieder ein. Im vorbörslich Handel notiert der CFD Kontrakt bereits 400 Punkte unterhalb des Kassa-Schlusskurses von Donnerstag. Nächste leichte Unterstützung liegt im Bereich des Kassa-Schlusskurses vom 24. April.

Darunter mit dem größeren Support bei 10.250 Punkten befindet sich gleichzeitig der Schlusskurs vom 21. April. Zu beachten ist auch der Schlusskurs vom 6.April bei 10.075 Punkten, der ebenso mit einer starken Support-Zone zusammenfällt. Sollte diese unterschritten werden, wäre es womöglich das erste Signal dafür, dass die März-Tiefs getestet werden könnten.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

