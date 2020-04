DAX Ausblick: Ohne Sorgen weiter aufwärts?

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt hat gestern ein Plus von 1,58 % verzeichnet, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von über 3 %. Auch an der Wall Street wurden positive Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind heute kaum verändert.

DAX Ausblick fundamental

Die Berichtssaison läuft hier an. Bayer und Adidas haben bereits berichtet. Dabei hat Bayer bessere Ergebnisse als erwartet präsentiert. Adidas legte zwar schlechte Ergebnisse vor, doch das war zu erwarten gewesen. Die Aktie drehte sogar zeitweise ins Plus, obwohl die Prognose weitere Rückgänge für das zweite Quartal nahe legt. Die Deutsche Bank hat ihren Bericht teilweise bereits veröffentlicht und ist damit dem offiziellen Termin am Mittwoch zuvorgekommen. Die Bank hat mit den Ergebnissen die Analystenerwartungen deutlich übertreffen können.

In den USA wird heute der Blick auf Alphabet und AMD gerichtet sein. An der Konjunkturfront wird das US CB Verbrauchervertrauen einiges Aufmerksamkeit auf sich lenken. Auch der Ölpreis ist erneut in die Schusslinie geraten. Der Juni-Futures-Kontrakt für WTI scheint weiter zu verlieren, nachdem der ETF USO damit begonnen hat, seine Investments in die darauffolgenden Kontrakte zu rollen. Aber auch die aktuell noch ungelöste Lage bei den fehlenden Lagerkapazitäten lastet auf dem Preis.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der DAX die erste Trendlinie innerhalb der breiten Range überwunden und nachbörslich das Gap vom 21. April geschlossen. Es wird nun interessant zu sehen, ob er es auch auf Kassa- Basis schließen kann oder unterhalb des Schlusskurses von 20. April bleibt. Sollte es sogar übertroffen werden, könnte es sogar in Richtung 10.800 Punkte gehen, der oberen Range-Begrenzung sowie dem letzten Erholungshoch.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

