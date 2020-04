DAX Ausblick: Wichtige Woche beginnt

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt beendet den Handel am Freitag mit einem Plus von 1,16 %, der Kassa-Kurs schloss hingegen mit einem Minus von 1,7 %. Damit folgte der CFD der positiven Wall Street am Nachmittag. Die Vorgaben aus Asien sind heute positiv.

DAX Ausblick fundamental

Eine äußerst wichtige Woche steht an. Es werden sehr viele Unternehmen ihre Berichte vorlegen, unter anderem 172 Unternehmen aus dem S&P 500 Index sowie auch einige deutsche. Heute machen Bayer und Adidas den Start. Es geht dann morgen in den USA weiter mit Alphabet und AMD und hierzulande Merck. Am Mittwoch die Deutsche Bank, Daimler, VW, Boeing, Tesla und Facebook. Donnerstag BASF und die Deutsche Lufthansa. Aus den USA McDonalds, Gilead Science, Visa und Apple.

Auch an der Konjunkturdatenfront wird es nicht langweilig. Es stehen am Dienstag das CB Verbrauchervertrauen aus den USA und am Mittwoch das BIP per Q1 2020 an. Der FOMC Zinsentscheid steht ebenfalls am Mittwoch an. Dieser wird durch den EZB Zinsentscheid am Donnerstag komplementiert. Darüber hinaus wird am Donnerstag auch das BIP für die EU veröffentlicht. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe werden ebenso wieder im Fokus stehen. Am Freitag ist zwar hier Feiertag aber in den USA werden Daten zum ISM Produktionsindex präsentiert.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der starke Support zwischen 10.075-10.250 Punkte in der vergangenen Woche gehalten und der DAX kann vorbörslich weiter zulegen. Ab 10.500 Punkten wird die Luft allerdings dünner. Bei 10.513 wäre das Gap von 24. April geschlossen sowie befindet sich die abfallende, obere Range-Begrenzung. Hier wird es sich kurzfristig entscheiden, ob es in Richtung der weiter oben liegenden Erholungshochs geht oder nicht. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: