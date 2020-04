DAX Ausblick: Daten im Fokus

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt erreichte ein Plus von 1 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,61 %. An der Wall Street wurden ebenfalls leichte Zugewinne verzeichnet, die Vorgaben aus Asien sind am Donnerstag positiv.

DAX Ausblick fundamental

Der Ölpreis konnte sich gestern zunächst wieder erholen und damit auch Aktienmärkte etwas mitziehen. Gleichzeitig profitierte der DAX anscheinend leicht von weiteren Lockerungen der EZB bei der Kreditvergabe an Banken. Diese können nun Sicherheiten hinterlegen, die einem Ramschniveaustatus unterliegen, allerdings im oberen Bereich, also mit einem Rating von mindestens BB. Alle Papiere, die bis zum 7. April diesem oder einem Status darüber unterlagen, werden akzeptiert. Damit auch diejenigen, die nach dem 7. April heruntergestuft werden.

Heute werden die EU Leader über weitere Maßnahmen beraten, wie etwa ESM Kredite und Coronabonds. Letzteres wird wahrscheinlich nicht beschlossen werden, aber es gibt Überlegungen für ähnliche, auf EU Ebene funktionierende Anleihen. Gleichzeitig stehen eine Menge an wichtiger Daten an, wie etwa die Vorabveröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes per April und wieder die Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Intel präsentiert heute den Quartalsbericht.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der Kassa-Kurs einen leichten Schub aufwärts verzeichnet und schloss bei 10.415 Punkten. Aktuell notiert er vorbörslich leicht darüber. Es ist empfehlenswert die Reaktion des Marktes auf die Einkaufsmanagerindizes abzuwarten.

Sollte er sich danach über dem gestrigen Schlusskurs stabilisieren, könnte die Lage für heute leicht bullisch ausfallen und der Schlusskurs von Montag bei 10.676 könnte angesteuert werden. Nach unten hin befindet sich immer noch der starke Unterstützungsbereich bei 10.200-10.250 Punkten und 10.075 Punkten.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

