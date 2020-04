DAX Ausblick: Ölpreis stürzt ins Negative

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verlor am Montag 1,08 %, während der Kassa-Kurs leicht im Plus schließen konnte. An der Wall Street notierten die Indizes zum Handelsschluss im Minus, die Vorgaben aus Asien sind heute Morgen negativ.

DAX Ausblick fundamental

Die wohl meist gelesene Nachricht am Montag war der ins Negative gerutschte Preis für den Mai-Futures WTI Ölpreis Kontrakt. -37 % wurden in der Spitze erreicht. Hintergrund neben der weiter fallenden Nachfrage und dem enttäuschenden OPEC ++ Deal, sind zum einen die immer geringer werdenden Lagerkapazitäten und das Auslaufen des Mai-Kontrakts zum 21. April.

Diese Entwicklung ging auch an den Aktienmärkten nicht unbemerkt vorbei. Auch wenn der Juni-Kontrakt sich noch im positiven Bereich befindet, so könnte, ohne weitere Stützungsmaßnahmen, eine Kettenreaktion entstehen.

An der Konjunkturfront stehen heute die ZEW Erwartungen an. Diese dürften wohl kaum positiv ausfallen. SAP hat seinen Quartalsbericht vorgelegt und trotz der aktuellen Umstände einen Gewinn von 811 Mio. verbucht. Allerdings wurden bereits im März Schwächesignale aus dem Geschäft mit Softwarelizenzen erkennbar.

IBM hat am Vortag die Analystenerwartungen größtenteils nicht treffen können. Die Dividende will das Unternehmen zwar weiter zahlen, allerdings wurde die Prognose für 2020 kassiert. Heute berichten Netflix, Coca-Cola und United Technologies.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, hat der Kassa-Kurs zwar leicht positiv geschlossen doch vorbörslich ist ein Einbruch von fast 200 Punkten erkennbar, weshalb wohl der Markt mit einem Down-Gap eröffnen wird und unterhalb der Trendlinie, die den zulaufenden Keil von unten markiert.

Gestern konnte diese Trendlinie noch halten. Das nächste kurzfristige Ziel befindet sich bei 10.300 Punkten und darunter befindet sich eine etwas stärkere Unterstützungszone bei 10.200 Punkten. Darunter wird es kritisch, insbesondere wenn der Kurs unterhalb 10.075 fällt, wo sich der Kassa-Schlusskurs vom 6 April befindet, könnte ein krasser Abverkauf stattfinden in Richtung 9.500 Punkte.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

