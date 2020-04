DAX Ausblick: Der Trend hat sich in Bewegung gesetzt

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete ein Minus von 4,43 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 3,94 %. An der Wall Street schlossen Aktien ebenfalls im Minus, die Vorgaben aus Asien sind heute überwiegend negativ.

Empfohlen von David Iusow Fundamentale Ölpreis-Analyse: Diese Indikatoren sollten Sie kennen Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Ausblick fundamental

Das zweite Quartal begann an den Aktienmärkten mit einem Paukenschlag. Wie erwartet flüchteten Investoren im Vorhinein der anstehenden Konjunkturdaten und der Berichtsaison wieder aus ihren Investments. In den USA steigt die Anzahl der Toten weiter stark an aber auch in Deutschland ist diese im Vergleich zu gestern stark gestiegen. Eine Abflachung der Kurve ist noch nicht auszumachen.

Die gestern veröffentlichten ADP Arbeitsmarktdaten waren weniger enttäuschend als erwartet, heute werden allerdings erneut die Anträge auf Arbeitslosenhilfe im Fokus stehen. Ein ähnlich Reaktion des Marktes wie in der vergangenen Woche, sollte dieses Mal allerdings nicht erwartet werden. Der Trend hat sich nun in die andere Richtung in Bewegung gesetzt.

Eventuell sehen wir aktuell vorbörslich eine Ölpreis-bedingte Erholung. Der Ölpreis notiert aktuell bei über 6 % (WTI) und bei knapp 8 % (Brent) im Plus. Gestern noch notierte er nach den negativen US Rohölbeständen nahe der letzten Tiefs. Grund für die Erholung sind Erwartungen an das anstehende Treffen des US Präsidenten mit großen Ölproduzenten. Es sind Zölle auf Importe aus Saudi-Arabien im Gespräch. Währenddessen hat sich Saudi-Arabien heute in der Nacht dafür bereit erklärt, im Verbund mit anderen Ländern über Maßnahmen zu sprechen, die den Ölpreis stabilisieren.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 17% -2% 7% Wöchentlich 32% -3% 12%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, ist der DAX gestern weiter eingebrochen. Der Kassa-Schlusskurs lag allerdings noch innerhalb der großen Range, während der CFD Kontrakt nachbörslich bereits die untere Begrenzung bei 9.400 Punkte unterschritt. Für heute wird es daher wichtig sein, zu sehen, ob der Kassa-Markt folgt.

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist erhöht, denn wie oben bereits erwähnt, der Zug hat sich in die anderen Richtung in Bewegung gesetzt, nachdem er drei Mal knapp über 10.000 Punkten abgewiesen wurde. Nächstes kurzfristiges Ziel bleibt weiterhin die Kurszone bei 9.200 Punkten. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: