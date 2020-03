DAX Ausblick: Das Spiel mit der Hoffnung

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete ein Plus von 3,67 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Plus von 1,9 %. An der Wall Street positive Vorzeichen, die Vorgaben aus Asien sind heute leicht negativ.

DAX Ausblick fundamental

Trotz negativer Erwartungen an die Konjunktur konnten sich Aktienmärkte gestern teilweise stabil halten. Wie so oft allerdings mit Hilfe der Wall Street, die aktuell den Ton angibt. Ohne diese dürfte es der DAX schwer haben in Richtung der 10.000 er Marke zu steigen. Das wird deutlich, denn die meisten Zugewinne wurden während der US Session verzeichnet.

Doch die Realität sieht anders aus, und sich dieser entziehen wird sich auch die Wall Street nicht können, auch wenn man das mit allen erdenklichen Mitteln versucht. Daten haben gestern Erwartungen größtenteils getroffen. Das Geschäftsklima in der EU ist eingebrochen und die Verbraucherpreise für Deutschland lagen im März bei 1,4 %.

China hat heute in der Nacht die Einkaufsmanagerindizes für den Monat März präsentiert. Der Index für das Produktionsgewerbe ist wieder über 50 Punkte gestiegen. Ob diese Daten glaubwürdig sind, bezweifeln allerdings viele Analysten zurecht. Etwas später stehen Daten zum deutschen Arbeitsmarkt an, allerdings werden diese die größten Auswirkungen des Coronavirus noch nicht beinhalten. Am Nachmittag dürfte das CB Verbrauchervertrauen aus den USA die Gemüter bewegen.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 0% 6% 3% Wöchentlich 2% -8% -4%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, konnte sich der DAX mit Hilfe der Wall Street weiter nach oben hangeln, doch anders als der S&P 500 Index ist er von den Erholungshoch noch weit entfernt und notiert weiterhin unter der 10.000 er Marke. Der Index befindet sich damit klar in einer Konsolidierung mit den letzten Erholungshochs als Begrenzung nach oben und nach unten hin stellt zunächst die Kurszone bei 9.450 Punkten die Begrenzung dar.

DAX Chart auf Stundenbasis

Quelle. TradingView

