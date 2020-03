DAX Ausblick: Daten ohne Ende

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt hat am Freitag um 4,35 % verloren, der DAX Kassa-Index lag bei einem Minus von 3,68 %. Auch an der Wall Street ging es Am Freitag abwärts. Die Vorgaben aus Asien sind am Montag negativ.

DAX Ausblick fundamental

Am Freitag gaben Aktienmärkte wieder nach und signalisierten damit, dass man von einem nachhaltigen Boden eventuell noch nicht ausgehen sollte. Am Wochenende stiegen die Fallzahlen in den USA deutlich an, auch die Anzahl der Gestorbenen an dem Coronavirus stieg weiter. Tump hatte es allerdings vermieden einen Lockdown in New York festzulegen, stattdessen wurden die aktuellen Reglementierungen bis Ende April verlängert.

In Italien flachte der Zuwachs wie erwartet ab, befand sich allerdings immer noch auf einem sehr hohen Level. Hierzulande bleibt die Todesrate gering, einige Experten rechnen jedoch damit, dass es in Deutschland noch zu einer Beschleunigung des Wachstums kommen wird. In China sollen die Neuinfektionen nur leicht zugenommen haben.

Das 2 Bio. schwere Maßnahmenpaket wurde im US-Repräsentantenhaus gebilligt. Doch ob das ausreicht, um die Marktteilnehmer zu überzeugen ist fraglich. Konjunkturdaten dürften die Zuversicht wieder eindämmen, auch wenn dies nach den letzten Anträgen für Arbeitslosenhilfe noch nicht den Anschein gehabt habt.

In dieser Woche stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland (Montag) und der EU an sowie die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland.Aus den USA werden das CB Verbrauchervertrauen (Dienstag) präsentiert sowie die Arbeitsmarktdaten wieder einmal stark im Fokus stehen, angefangen mit der ADP Beschäftigungsänderung am Mittwoch, über die Anträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag sowie den Non Farm Payrolls am Freitag. Ebenso werden sowohl aus Deutschland als auch den USA die Einkaufsmanagerindizes (ISM) in der zweiten Revision veröffentlicht. Diese stehen im übrigen auch für China an.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 35% 40% 37% Wöchentlich -9% 10% 1%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet, ist der DAX vorbörslich zwar mit einem Down-Gap gestartet doch er befindet sich wieder in seiner Range, siehe Futures-Chart auf Stundenbasis unten. Die untere Begrenzung der Range als auch die 9.200 Punkte Marke, in der auch eine Trendlinie verläuft stellen nach unten hin nun wichtige Kurszonen dar. Nach oben hin sind weiterhin die letzten Erholungshochs im Blick zu behalten.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Chart auf Stundenbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 10.500Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 8.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: