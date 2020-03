DAX Ausblick: Logik Fehlanzeige

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des Vortagesschlusskurses. Der CFD Kontrakt erzielte gestern ein Plus von 2,15 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Zugewinn von 1,28 % ab. An der Wall Street wurde eine deutlich bessere Performance erreicht, die Vorgaben aus Asien sind am Freitag nur leicht positiv.

DAX Ausblick fundamental

Das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht zu sein, sofern wir auf die US Aktienmärkte blicken. Der SP 500 Index konnte kurz nach Veröffentlichung der überaus negativen Anträge auf Arbeitslosenhilfe einen fulminanten Anstieg verzeichnen und widersetzte sich damit aller Logik, sofern man fundamentale Faktoren in Betracht zieht. Doch diese scheinen derzeit nicht der stärkste Einflussfaktor zu sein.

Die FED und die US Administration scheinen aktuell alles dafür zu tun, um die Märkte vor einem weiteren Einbruch zu bewahren. So hat z.B. FED Präsident, Jerome Powell, gestern im Rahmen einer Pressekonferenz, seinen „What ever it takes“ Moment. Seinen Aussagen nach würde der FED die Munition nie ausgehen. Der DAX konnte allerdings nicht so recht mitziehen. An der 10.000 er Marke war erst mal Schluss.

Die weitere Entwicklung wird wie so oft von der Wall Street abhängen. Heute stehen Daten zum US Verbrauchervertrauen der Uni Michigan an sowie der PCE Kerndeflator. Ersterer dürfte eventuell leichte Impulse liefern, da er aktueller ist und das Konsumentenverhalten der US Bevölkerung analysiert. Der PCE Deflator dürfte in Anbetracht der bereits gestarteten Maßnahmen der FED kaum neue Impulse bringen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet testet der Index nun die 10.000 Punkte Marke erneut an. Kann sich die Stabilität heute durchsetzen könnte es in Kürze zu einem Gap-Close kommen, sofern der Schlusskurs vom 11. März bei 10.438 angesteuert wird. Hier würde der Kurs dann ohnehin auf einen starken Widerstand treffen, der sich bis zirka 10.600 Punkte erstreckt. Nach unten hin sollte die Kurszone bei 9.500 im Blick behalten werden sowie darunter die 9.200 Punkte Zone.

DAX Chart auf Vierstundenbasis

