DAX Ausblick: Was für eine Rally

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen auf Höhe des Vortagessschlusskurses. Der CFD Kontrakt erreichte ein Plus von 8,74 %, der Kassa-Kurs schloss gar mit einem Plus von fast 11 %. Auch an der Wall Street starke Zugewinne. Die Vorgaben aus Asien sind bereits den zweiten Tag in folge positiv.

Die stark unter den Erwartungen ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes für den Monat März, konnten nur kurzfristig die zuvor begonnene Rally an den Aktienmärkten aufhalten. Short-Covering sowie Angst das Tief zu verpassen, trieben Aktienanleger in der Markt, nachdem die FED ihr endloses QE ankündigte und das Hilfspaket in den USA nun anscheinend durch den Senat gekommen war.

Heute wird im Kongress darüber abgestimmt. Während sich die Regierungen und Notenbanken weiterhin erfolgreich auf Rettungsmaßnahmen verständigen, ist die Todesrate in Italien gestern wieder abrupt stark gestiegen. Solange sich dies nicht in Kürze bessert, sollten wir dem aktuellen Anstieg an den Aktienmärkten mit einer gewissen Skepsis begegnen. Früher oder später könnten alle Shorts gecovert worden sein und ein Retest der letzten Supports könnte starten. Impulse dafür könnten auch US Arbeitsmarktdaten in Form der Arbeitslosenhilfe Anträge bringen, die morgen anstehen. Heute steht der Ifo Geschäftsklimaindex aus Deutschland an.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -9% 28% 10% Wöchentlich -29% 72% 9%

Charttechnisch betrachtet hat der DAX, wie gestern im Artikel vermutet, das große Futures-Gap bei knapp über 9.600 Punkten geschlossen. Der Test der runden 10k Marke ist wahrscheinlich, sofern der aktuelle Rally-Trend intakt ist. Ein Einbruch unter die untere Trendlinie könnte eine Korrektur in Richtung des Supports bei 9.200 Punkten bewirken. Der US Markt sollte weiterhin im Blick behalten werden, denn dieser ist aktuell auch der Treiber des DAX.

Quelle: IG

