DAX Ausblick: Die Angst will nicht weichen

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt schloss gestern mit einem Plus von 1,97 %, der Kassa-Schlusskurs lag mit 2,25 % im Plus. An der Wall Street ebenfalls Erholungstendenzen, die Vorgaben aus Asien sind allerdings am Mittwoch überwiegend negativ.

DAX Ausblick fundamental

In der Hoffnung weiterer wirtschaftsstimulierender Maßnahmen seitens der FED und der US Regierung, konnten sich die wichtigen Aktienindizes gestern stabil halten. Die FED hat neben einer regelmäßigen Repo-Maßnahme angekündigt nun auch Unternehmensanleihen zu erwerben. Gleichzeitig schlug die Regierung ein Maßnahmenpaket im Wert von einer Billion US Dollar vor.

Doch die Angst der Investoren konnte damit nicht weichen. Im nachbörslich Handel drehten die Märkte wieder ins Minus und aktuell sieht es sogar danach aus, als würde der DAX heute das Tief vom Montag wieder testen wollen. Dies macht deutlich, dass Marktteilnehmer von einer immer stärker werdenden Rezession ausgehen, die der Finanzkrise in ihrem Ausmaß ähnlich sein wird, wenn nicht sogar für ein bis zwei Quartale heftiger, wenn die meisten Unternehmen der jeweiligen Länder im sogenannten Shut-Down verharren.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX gestern die 9.000 Punkte Zone nicht nachhaltig überwinden können und bildete damit eine Konsolidierungsformation aus, deren untere Begrenzungen nun vorbörslich getestet werden. Es ist möglich, dass die Tiefs vom Montag getestet werden, die sich im Bereich einer langfristig wichtigen Unterstützungszone befinden. Diese umfasst allerdings einen Kursbereich zwischen 8.100.8.300 Punkten. Demnach könnte es in diesem Bereich vermehrt zu kurzfristigen Gegenbewegungen kommen. Darunter wird es allerdings kritisch. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Chart auf Stundenbasis

Quelle: IG

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 21% -19% 3% Wöchentlich -6% 1% -3%

