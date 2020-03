DAX Ausblick: Ausnahmezustand

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt hat am Montag einen Verlust von 5,5 % verzeichnet, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 5,3 %. An der Wall Street gab es wieder Verluste im zweistelligen Prozentbereich. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag gemischt.

DAX Ausblick fundamental

So langsam werden die jeweiligen Länder in den Ausnahmenzustand versetzt und auch bei dem Letzten sollte nun angekommen sein, welche Auswirkungen das Virus auf unsere Ökonomien am Ende haben wird. Der Zinsschritt der FED und die Ankündigung der QE Maßnahmen, sowie teilweise der Handelsstopp an den Futures-Märkten und später auch an den Kassa-Märkten konnten den starken Einbruch an der Wall Street nicht verhindern.

Die EZB Präsidentin Christin Lagarde hat in einer Video-Konferenz nochmals bestätigt, dass man alles nötige tun wird, um das Auseinanderbrechen der EU zu verhindern, sollte sich eine erneute Krise infolge der ökonomischen Schwierigkeiten abzeichnen. Derweil scheint die Suche nach einem Gegenmittel Fahrt aufzunehmen. Einige deutsche Unternehmen sind ebenfalls dabei und sollen von der EU bezuschusst werden.

Es ist jetzt auch an der Bevölkerung, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, was allerdings viele immer noch nicht zu kapieren scheinen, wenn man sich die Ansammlungen in den Parks und anderen Bereichen anschaut. Das schöne Wetter wird dafür genutzt, um noch mal richtig auf den Putz zu hauen. Wenn die Regierung früher oder später, nach dem Vorbild Italiens ein komplettes Ausgehverbot verhängen muss, können wir uns genau bei diesen Leuten bedanken.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX auf Tagesbasis nun den wichtigen Unterstützungsbereich bei 8.100-8.300 Punkten erreicht und hält sich stabil darüber. Eine Konsolidierung könnte ausgebildet werden. Nach oben hin hat sich bisher die 9.000 Punkte Marke als ein starker Widerstandsbereich herausgestellt. Darüber liegt ein großes Gap auf Futures-Basis, dass bis zirka 9.600 Punkte reicht. Einige kurzfristig bullische Tendenzen könnten also entstehen, sofern die 9.000er Marke überschritten wird und der INdex sich darüber halten kann. Eine Trendlinie verläuft in etwa bei 9.250 Punkten und dürfte nach oben hin die Erholung eventuell abbremsen.

DAX Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG

