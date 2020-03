DAX Ausblick: Ausloten der Maßnahmen

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verzeichnete ein Plus von 2 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von 1,4%. Die Wall Street schob am Nachmittag ins Positive an. Die Vorgaben aus Asien sind am Mittwoch leicht negativ.

DAX Ausblick fundamental

In China soll die Arbeit in vielen Branchen und in den Provinzen Hubei und Wuhan wieder langsam aufgenommen werden. Dies signalisiert eine Verbesserung der Lage. So sollen auch laut chinesischen Medien einige Krankenhäuser, die speziell für die Behandlung der am Coronavirus Erkrankten gebaut wurden, wieder geschlossen werden.

Der Fokus richtet sich seit geraumer Zeit allerdings auf die Länder EU und USA. Solange sich hier die Situation nicht beruhigt, könnte dies die Märkte weiter belasten. Regierungen konkretisieren ihre Maßnahmen. Die EU soll ein Maßnahmenpaket im Wert von 25 Mrd. Euro auf den Weg bringen.

Mehrere Ökonomen schlagen für Deutschland eine höhere Verschuldung vor, um eine Rezession abzuwenden. In den USA ist eine Lohnsteuersenkung im Gespräch. Wobei im Rahmen der gestrigen Treffen noch kein konkreter Vorschlag an das Repräsentantenhaus gegangen war. Dennoch konnte sich die Wall Street auf Intraday-Basis erholen. An der Konjunkturdatenfront stehen Inflationsdaten aus den USA an.

Dax 30 BULLISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -10% 17% 0% Wöchentlich -15% 3% -8%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX wieder eine dieser breiten Konsolidierungsmuster ausgebildet, was unter hoher Volatilität nicht verwunderlich ist. Vorbörslich hat er dieses Muster bereits nach unten verlassen, trifft jedoch kurz darunter auf einen sehr starken Unterstützungsbereich, der sich von 10.000-10.250 Punkte erstreckt.

Es wird möglicherweise nicht so einfach sein, diesen zu unterschreiten. Wenn die 10.000 er Marke jedoch fällt, wird es kritisch, denn dann kann es sehr schnell um weitere 1.000 Punkte abwärts gehen, da Unterstützungen darunter rar sind. Eine Trendlinie, die bei 9.700 Punkten verläuft stünden dann noch im Weg, siehe Chart auf Wochenbasis unten. Der Kassa-Schlusskurs vom Dienstag liegt bei 10.475 Punkten.

DAX Chart auf Wochenbasis

Quelle: IG

