Gold ETF Momentum Investments als treibende Kraft

Gold ETF Investments: Der Goldpreis testet erneut die runde Marke von 1.700 US Dollar je Unze. Gold ETF Investment ziehen auch per Februar deutlich an.

Goldpreis Analyse

Der Goldpreis scheint weiter aufwärts zu wollen. Die Price Action deutet allerdings auch darauf, dass die Lage überkauft zu sein scheint. So erfolgen nach und nach Gewinnmitnahmen, um an anderer Stelle Margin Calls zu bedienen. Einer der Gründe, warum der Preis im Rahmen von fallenden Aktienkursen nicht im 90 Grad Winkel in Richtung 1.800 USD steigt.

Rein charttechnisch betrachtet, sind allerdings die Widerstände zwischen 1.600-1.800 USD rar. Sollte die mittelfristige Trendkanallinie nach oben überschritten werden, dürfte die Dynamik eventuell weiter zunehmen und die 1.800er Kurszone in greifbare Nähe bringen. Nach unten hin stellt die untere Begrenzung den ersten technischen Support dar.

Darunter allerdings liegt immer noch der starke Unterstützungsbereich bei 1.540 USD. Positionierungen an den Terminbörsen (COT-Daten) zeigen weiterhin sehr hohes Long-Volumen an. Wenn der Unterstützungsbereich unterschritten wird, könnte es zur Auflösung vieler dieser Positionen kommen.

Goldpreis Chart mit COT Nettolong-Positionen weiterhin auf Rekord-Level

Quelle: TradingView

Gold ETF Momentum Investment steigen weiter

Wenn wunderst? Gold ETF Momentum Investments stiegen auch per Februar auf erneute Rekordstände, gemessen in Tonnen, und bestätigen damit, dass die fundamentale Nachfrage eher seitens der Investoren auf der Flucht vor dem Risiko kommt und weniger von Zentralbanken oder Schmuckwaren. Solange das Rezessionsrisiko auch in den USA steigt, dürften diese Investments weiter zunehmen.

Insbesondere, weil da noch Luft nach oben ist. Zur Erinnerung: Gold ETF Investments sind im Sommer 2019 zwar in Nordamerika abrupt angestiegen, während sie bereits in Asien und der EU abflachten. Kurze Zeit später flachten auch Gold ETF Investments aus Nordamerika wieder ab und dürften nun mit voller Wucht auf den Markt treffen, nachdem US Indizes kurz vor einem Bärenmarkt-Status stehen.

Gold ETF Investments in Nordamerika

Quelle: World Gold Council

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1650 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1450 USD im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

