DAX Ausblick: Die nächste Erholungsrally

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen über dem Vortagessschlusskurs. Der CFD Kontrakt verlor am Montag 9 %, der Kassa-Kurs schloss mit einem Minus von fast 8 %. An der Wall Street verzeichneten Indizes die schlimmsten Verluste seit der Finanzkrise. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag allerdings positiv.

DAX Ausblick fundamental

Der Dow Jones Index verzeichnete am Montag, in Punkten gemessen, den negativsten Tag in seiner Historie. In Prozent lag der Tagesverlust am höchsten seit der Finanzkrise. Der DAX verlor ebenso stark. Die sogenannten Cicruit Breaker Rules griffen in den USA. Sie konnten zwar zur Eröffnung zunächst den weiteren Abverkauf bremsen doch nicht gänzlich verhindern.

Der Ölpreis-Absturz goss Benzin in das bereits lodernde Feuer. Rezessionsängste werden immer größer. Dies bestätigten nun auch das DIW und das IFO Institute. Sie gehen allerdings davon aus, dass die Rezession erst im Herbst eintreten würde, wenn der Virus sich nach dem Sommer mehr ausbreitet.

Unterstützende News suchte man am Montag vergebens, doch am Dienstag gibt es einige, die eventuell zu einer Erholungsrally mit Short Squeeze Potential in Asien und an den Futures-Märkten beitragen. Zum einen sind seitens der US Administration Lohnsteuersenkungen im Gespräch. Ebenso hat die chinesische Regierung angekündigt den einjährigen Anlagezins in Kürze weiter zu senken. Der DAX erholt sich vorbörslich, nachdem er die 10.000 Punkte-Marke knapp verfehlte.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 8% -1% 4% Wöchentlich 3% -13% -4%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der DAX nun vorbörslich an der 10.000 er Marke knapp vorher abgeprallt. Die 11.000 Punkte Zone wird nun den nächsten, kurzfristigen Widerstand bilden. Bereits gestern ist ein Test dieser Zone abgewiesen worden.

Sollte es dieses Mal klappen, könnte die 11.500 Punkte-Zone angesteuert werden und das Gap vom Montag eventuell geschlossen werden. Wahrscheinlich ist es aber nicht. Womöglich sehen wir nun erneut eine dieser Short-Squeeze-Rallies, die früher oder später wieder enden.

DAX Chart auf Wochenbasis

Quelle: IG

