DAX Ausblick: Hoffnungen stabilisieren vorerst

DAX Ausblick: IG taxiert den DAX heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Am Montag konnte der CFD Kontrakt ein Plus von 4 % verzeichnen, der Kassa-Markt schloss allerdings mit einem leichten Minus den Handel am Montag ab. An der Wall Street wurden positive Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind korrektiv am Dienstag.

DAX Ausblick fundamental

In der Hoffnung auf koordinierte Maßnahmen der G7 Notenbanken, die sich am Dienstag beraten sollen, haben der Wall Street zumindest zu einem positiven Wochenauftakt verholfen. Ob das Ganze nachhaltig ist, bleibt abzuwarten. Der DAX folgte nur verhalten, was deutlich macht, dass die USA wohl weiterhin als Anlageziel favorisiert wird. Zudem steigt der Euro gegen den US Dollar im Moment an, was in der Regel eher eine bremsende Wirkung auf den deutschen Leitindex hat.

Von der Konjunkturdatenfront gab es kaum etwas Relevantes zu berichten. Die zweite Revision der Einkaufsmanagerindizes für das Produktionsgewerbe fiel leicht über den Erwartungen für Deutschland und die EU aus. Der ISM Produktionsindex aus den USA ist per Februar wie erwartet rückläufig gewesen, allerdings weniger als erwartet. Er bliebt weiterhin über 50 Punkte. Heute stehen europäischen Inflationsdaten an, die australische RBA hat die Zinsen um 0,25 % auf 0,5 % gesenkt.

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konsolidiert der DAX aktuell zwischen 11.600-12.200 Punkten. Die für den weiteren Anstieg wichtige 12.200 Punkte Zone konnte der Index gestern nicht überwinden. Ein zweiter Angriff könnte eventuell den Ausbruch bringen. Kurse unterhalb von 11.720 Punkten könnten eine Auflösung der Konsolidierung nach unten bewerkstelligen und den Abwärtstrend wieder aktivieren. Der Kassa-Schlusskurs vom Montag befindet sich bei 11.890 Punkten und damit in der Mitte der aktuellen Range.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Chart auf Stundenbasis

Quelle: IG

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 8% -2% 4% Wöchentlich 4% -31% -12%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: