DAX Ausblick: Panik-Modus?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Der DAX30 CFD Kontrakt verzeichnete gestern ein Minus von 3,86 %, der Kassa-Kurs beendete den Handel mit einem Minus von 3,19 %. Auch an der Wall Street tiefrote Ergebnisse. Die Vorgaben aus Asien sind am Freitag negativ.

DAX Ausblick fundamental

Einzelne Fundamentaldaten dürften Marktteilnehmer unter den aktuellen Umständen nicht wirklich interessieren, es sei denn sie bestätigen die negative Stimmung. Einige wichtige Unterstützungen, unter anderem die 200 Tage-Linie im wichtigen S&P 500 Index ist gestern unterschritten worden, was eventuell dazu führte, dass große Investoren ihre Verkäufe der letzten Tage fortsetzten. Die Asien-Session deutet darauf hin, dass sich die Lage kaum verändert hat.

Auf der Agenda stehen heute Daten zur deutschen Inflation sowie der PCE Kerndeflator aus den USA. Ansonsten könnten Marktteilnehmer auch vor den Einkaufsmanagerindizes aus China, die am Samstag anstehen, in Deckung gehen. Die Aussagen der WHO sowie eine einberufene Pressekonferenz mit US Präsident Trump konnten die Wogen ebenso kaum glätten.

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist die Trendlinie nach unten durchbrochen worden, nachdem sie noch gestern einen leichten Erholungsversuch begünstigte. Nachdem der US Markt allerdings unter seine brach, folgte auch der DAX nachbörslich. Ein wichtiger Support befindet sich nun zwischen 11.650-11.800 Punkten. Geht der Kurs auch hier wie durch Butter sind die 11.500 Punkte nicht mehr weit. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich -4% -15% -8% Wöchentlich 115% -56% -11%

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: