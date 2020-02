DAX Ausblick: Herbe Verluste und Erholung am Support

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der CFD Kontrakt verlor gestern um mehr als 4 %. Der Kassa-DAX schloss ebenfalls mit einem Minus von 4 %. Der Dow Jones und der S&P 500 verzeichneten ebenfalls den höchsten Tagesverlust seit zwei Jahren. Die Vorgaben aus Asien sind gemischt. Chinas Aktien erholten sich auf Intraday-basis, schlossen aber dennoch im Minus. Japans Aktienmarkt brach weiter ein.

DAX Ausblick fundamental

Es gab kaum relevante fundamentale News, die den Abverkauf am Montag hätten stoppen können. Der positiv ausgefallene Ifo Geschäftsklimaindex hatte nicht einmal zu einem Rebound-Versuch geführt. Vorbörslich erholt sich der Markt heute mit wahrscheinlich positiven News zu einem Gegenmittel gegen das Virus, dass Medienberichten zufolge von einem chinesischen Forscher und Arzt bereits ohne Nebenwirkungen getestet wurde.

An der Konjunkturdatenfront steht heute das deutsche BIP Wachstum in der zweiten Revision an per Q4 an. Dieses hatte in der ersten Revision eine Stagnation der deutschen Wirtschaft QoQ angezeigt. Es wird eine leichte positive Revision erwartet. Später stehen Daten zum CB Verbrauchervertrauen aus den USA an. Bei beiden Datensätzen dürften die Auswirkungen auf den Markt eher limitiert bleiben.

Update: DE BIP fällt mit 0,0% unter den Erwartungen aus. Erwartet wurde eine Revision auf 0,1 %

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 22% -19% 1% Wöchentlich 122% -51% -10%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX gestern zwei wichtige Gaps geschlossen und ist an einem starken Support angekommen ab dem er sich nun erholt. Der Kassa-Schlusskurs von gestern liegt bei 13.035 Punkten. Vorbörslich wird aktuell die erste kurzfristige Widerstandszone getestet, die zwischen 13.135-13.200 liegt.

Kann diese nach Eröffnung überwunden werden, bestünde die Chance auf weitere Erholung. Wird der Kurs hier abgewiesen, könnte zunächst der Schlusskurs von gestern getestet werden. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinem Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf 4 Stundenbasis

Quelle: IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

