DAX Ausblick: Wall Street wie immer Stabilisierungsfaktor

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der Futures schloss am Dienstag mit einem Minus von 0,20 %, der Kassa-Schlusskurs lag um 0,75 % im Minus. An der Wall Street ebenfalls leichte Verluste, die Vorgaben aus Asien sind heute kaum verändert.

DAX Ausblick fundamental

Die Fallzahlen neuer Coronavirus-Erkrankter steigen zwar weiter, allerdings nimmt das Momentum täglich ab. Dies wird von Marktteilnehmern im Auge behalten, doch sie bewerten die Lage im Moment nicht über. Der Dip wurde damit nach der Apple-Warnung am Dienstagnachmittag an der Wall Street gekauft, was auch den DAX nachbörslich in ein kleineres Minus anschob. Derweil neigt sich die US Quartalssaison dem Ende zu. Erstmals seit 2018 dürfte das Gewinnwachstum positiv ausfallen, wie wir gestern berichteten.

An der Konjunkturfront richtet sich der Fokus fast täglich auf Daten aus Großbritannien, heute auf den Verbraucherpreisindex. Später am Nachmittag stehen Daten zum US Immobilienmarkt an sowie das FOMC Protokoll am Abend. Es werden heute jedoch auch viele Reden seitens der FED Mitglieder gehalten, darunter Kashkari, Bostic, Mester, Kaplan und Barkin. Hierzulande stehen kaum Daten an. Die Deutsche Telekom legt Zahlen vor, die aber aufgrund der bereits präsentierten Zahlen von T Mobile US, dem Flagschiff der Telekom, kaum Impulse bringen dürften.

Dax 30 BEARISH Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 13% -1% 2% Wöchentlich 11% 0% 2%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX eine Korrektur in Richtung des kurzfristigen Unterstützungsbereich bei 13.650 Punkten, drehte kurz davon und bildetet nachbörslich eine technische Bodenbildung aus. Der Kassa-Schlusskurs vom Montag wurde allerdings auch in der Erholungsphase noch nicht erreicht und damit bleibt das Gap ungeschlossen. Der Schlusskurs von Dienstag liegt bei 13.681 Punkte, wodurch ein Up-Gap entstehen dürfte. Eine Seitwärtsphase sollte nicht ausgeschlossen werden, sofern der DAX es nicht über die letzten Hochs schafft. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinen Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf 30 Minutenbasis

Quelle: IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

