Bouhmidi-Bänder: Erwartete Marktvolatilität per 19.02.2020

#Volatility: Find the daily updated #Bouhmidi-Bands for #DAX #Gold #Forex #OOTT here: https://t.co/UDYIIlJvYY @DavidIusow @CHenke_IG @IGDeutschland #FX https://t.co/mEf4zBIhn0

#SP500 Futures with a clear short-term break-down from resistance zone mentioned in the tweet below. #Trader #Trading #ES_F https://t.co/cGCgkKH9aY https://t.co/eJITWj5UH0