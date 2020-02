DAX Ausblick: Trügerischer Optimismus?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Der Future schloss am Freitag mit 0,2 % positiv, der Kassa-Markt beendet den Handel unverändert. An der Wall Street schlossen S&P500 und der Nasdaq positiv. Die Vorgaben aus Asien sind, bis auf Japan (negatives BIP), positiv.

DAX Ausblick fundamental

Positive News hinsichtlich fiskalpolitischer Maßnahmen in den USA haben am Freitag die Wall Street stabil gehalten, trotz eher enttäuschender Konjunkturdaten. Zu Beginn der aktuellen Woche performen Asiens Aktienmärkte überwiegend positiv. Zum einen dank etwas besserer Coronavirus Zahlen, zum anderen dank angekündigter Maßnahmen der chinesischen Regierung. In dieser Woche könnte zudem der Zins von der PBOC erneut gesenkt werden.

Hierzulande stehen einige wichtige Unternehmensergebnisse an, wie etwa der Deutschen Börse AG, Fresenius, der Deutschen Telekom und der Allianz. An der Konjunkturdatenfront werden die ZEW Indikatoren veröffentlicht, aus den USA Daten zum Immobiliengewerbe und der Philly FED Herstellungsindex. Zudem präsentieren die Notenbanken FED und EZB ihre Protokolle.

Am Freitag steht sodann die Erstveröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes per Februar an. Kleiner Verfallstag ist ebenfalls am Freitag. Auch nicht zu vergessen sind die Reden einiger wichtiger FED und FOMC Mitglieder, wie Clarida und Kashkari.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet testet der DAX heute Morgen vorbörslich erneut die 13.800 Punkte Kurszone an. Das Kassa-Allzeithoch liegt bei 13.758,70 Punkte. Der Kassa-Schlusskurs vom Freitag bei 13.744 Punkte. Kann sich der DAX nach Kassa-Eröffnung über den beiden Level halten, wäre dies, zumindest auf Intraday-Basis als bullisch einzustufen.

Längerfristig betrachtet ist die 13.800 Punkte wichtig, weil auch ein Trendlinie in diesem Bereich verläuft. Kann diese überwunden werden, wäre auch dies ein positives Signal für weitere Zugewinne. Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinen Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf 4 Stundenbasis

Quelle: IG

