DAX Ausblick: Pumpen, was das Zeug hält

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Am Montag hat der Future einen Gewinn von 0,48 % erzielt, der Kassa-Markt schloss mit einem leichten Minus. Der breit gefasste S&P 500 Index schloss mit einem Plus von 0,73 %. Die Vorgaben aus Asien sind ebenfalls positiv.

DAX Ausblick fundamental

Dass der DAX aktuell sehr stark an der Ader der Wall Street und der chinesischen Märkte hängt, wurde erneut gestern sehr deutlich. Erst als der US Markt positiv eröffnete und die Asien Session deutliche Plus-Vorzeichen anzeigte, preschte auch der deutsche Leitindex aufwärts. Dies impliziert allerdings auch zwei weitere Faktoren, nämlich dass Marktteilnehmer sich nun ziemlich sicher sind, dass die Notenbanken den Karren so lange aus dem Dreck ziehen werden, solange es geht. Und das dies wahrscheinlicher wird, sofern es einen externen Grund dafür gibt, wie etwa den Coronavirus.

Ob der S&P 500 Index sich gestern teilweise auf Basis von regionalen US Wahlen erholte, ist fraglich, doch er könnte zumindest zusätzlich angeschoben worden sein. An der Konjunkturfront gab es keine neuen Informationen. Wie erwartet wettert US Präsident Trump nun gegen die FED, da der US Dollar anscheinend zu hoch ist und FED Präsident Jerome Powell heute vor dem Kongress aussagen wird. Einige US Notenbanker hatten gestern die aktuelle Geldpolitik befürwortet. An Konjunkturdaten steht heute weiterhin nichts wichtiges an. Aus GB werden einige Daten präsentiert, unter anderem das BIP Wachstum. Daimler legt den Bericht vor.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet befindet sich der DAX Future nun nahe des Allzeithoch und testet die letzten Rebound-Hochs bei 13.600 Punkten. Können diese überwunden werden, könnte das Allzeithoch angegriffen werden. Ein Steigen über 13.650 würde die starke Widerstandszone hinter sich lassen und eventuell das Ziel bei knapp über 13.700 Punkten valide machen.Dort verläuft eine der oberen Trendlinie, die das aktuelle, charttechnische Muster markiert. Nach unten hin bietet der gestrige Kassa-Schlusskurs bei 13.494 Punkten eine Unterstützung sowie darunter die Kurszone bei 13.400 Punkten.

DAX Kassa Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG

