DAX Ausblick: Nicht zu viel erwarten

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag hat der Future einen Verlust von 0,87 % erlitten, der Kassa-Markt schloss mit einem Minus von 0,45 %. An der Wall Street konsolidierten die Märkte ebenso weiter. Die Vorgaben aus Asien sind heute gemischt.

Empfohlen von David Iusow DAX Daytrading - Strategien für Anfänger und Fortgeschrittene Anmeldung zum Webinar Jetzt teilnehmen Webinar ist beendet

DAX Ausblick fundamental

In China enden heute teilweise die verlängerten Ferien. Das jedoch trotzt der Tatsache, dass die Anzahl der am Virus erkrankten Menschen weiterhin steigt. Die Märkte sehen das anscheinend wenig als besorgniserregend an, doch so recht überzeugt, nahe der Allzeithochs, sind sie ebenfalls nicht.

An der Konjunkturfront steht die Datendivergenz weiter im Vordergrund. Während die Arbeitsmarktdaten in den USA weiterhin solide performten, geben Daten zur hiesigen Industrieproduktion keinen Grund, um in Euphorie zu verfallen. In dieser Woche stehen nicht viele Daten auf der Agenda. Die meisten wichtigen werden erst am Ende der Woche veröffentlicht, wie die Einzelhandelsumsätze aus den USA und das deutsche BIP Wachstum.

FED Präsident, Jerome Powell, wird allerdings am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagen. Dieses Event könnte für einige Impulse sorgen, insbesondere am Währungsmarkt. Die Quartalssaison in den USA läuft derweil weiter und per Freitag hatten 64 % aller S&P 500 Unternehmen ihre Zahlen vorgelegt.

Davon haben 71 % die Erwartungen der Analysten beim Gewinn übertroffen, beim Umsatz hatten 67 % der Unternehmen Ergebnisse über den Schätzungen präsentiert. Das zusammengefasste Gewinnwachstum steigt damit auf 0,7 % nach – 0,5 % in der Vorwoche.Es werden in dieser Woche noch 62 Unternehmen Zahlen präsentieren. Die größten Verluste zum gesamten Gewinnwachstum werden vom Energiesektor erwartet. Hierzulande stehen Zahlen von Daimler, Linde, der Commerzbank und Wirecard an.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 14% 4% 6% Wöchentlich -50% 46% 4%

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet befindet sich der DAX im kurzfristigen Korrekturmodus. Mittelfristig scheint die leicht aufwärts gerichtete Range weiterhin bestand zu haben. Dies impliziert nur geringfügiges Potential sowohl nach oben als auch unten. Aktuell ist einiges nach oben hin bereits ausgereizt. Sofern es keine positiven Impulse gibt, wird es eventuell schwierig das Allzeithoch erneut anzugreifen.

Kurzfristige Unterstützungen liegen jeweils bei 13.380-13.400, 13.275 (Kassa-Schlusskurs 4.Feb) sowie im Bereich bei 13.200 Punkten. Der Kassa-Schlusskurs vom Freitag liegt bei 13.513 Punkten und bietet nach oben hin einen Widerstand.

Für Analysen auf Intraday-Basis folgen Sie meinen Twitter-Channel @DavidIusow.

DAX Kassa Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG

Empfohlen von David Iusow Lernen Sie, was Gewinner erfolgreich macht und warum viele Trader verlieren. Leitfaden anfordern

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: