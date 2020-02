Bouhmidi-Bänder: Erwartete Marktvolatilität per 07.02.2020

Thx my Lord 😊 Wish you good time at the pub 🍺 https://t.co/TuOvMfQZhx

Thx my Lourd 😊 Good time at the pub 🍺 https://t.co/TuOvMfQZhx

What a bi.... move https://t.co/uptX40ov1g

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,17 %, während USD/CAD Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 81,38 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/v6YTax1lg6

Rohstoffe Update: Gemäß 08:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Gold: -0,01 % Silber: -0,10 % WTI Öl: -0,20 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/ckGHg1Qx3j

#DAX watching this. Still below. Slow momentum. #Daytrading https://t.co/5PJmfTKEH9

Forex Update: Gemäß 08:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇯🇵JPY: 0,08 % 🇬🇧GBP: 0,02 % 🇨🇭CHF: -0,09 % 🇨🇦CAD: -0,15 % 🇳🇿NZD: -0,29 % 🇦🇺AUD: -0,38 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/73i4gGwrYW

RT @aila_mihr: 🇩🇪 #Germany’s industrial #recession continued for a sixth quarter in Q4 19, defying the positive signals we have seen in lea…

Indizes Update: Gemäß 08:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: -0,07 % CAC 40: -0,12 % Dow Jones: -0,12 % Dax 30: -0,21 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/EQWOisNpPX