DAX Ausblick: Alles wieder super?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen deutlich über dem Vortagesschlusskurs. Der Future hat am Montag ein Plus von 0,58 % verzeichnet. Der Kassa-Markt schloss mit einem Plus von 0,48 %. An der Wall Street ebenso Erholungstendenzen und die Vorgaben aus Asien sind positiv.

DAX Ausblick fundamental

Die Liquiditätsspritze und die sofortige Zinssenkung seitens der PBOC scheint die asiatischen Märkte vorerst beruhigt zu haben. Gleichzeitig performte auch die Wall Street zu Beginn der Woche positiv. Zum Teil dank überraschend deutlich über den Erwartungen ausgefallenem ISM Index für das Produktionsgewerbe. Die US Wirtschaft scheint also weiterhin Stärkesignale auszusenden.

Die Arbeitsmarktkomponente des ISM hinkt allerdings noch hinterher und signalisiert, dass Erwartungen an die kommenden Non Farm Payrolls nicht zu hoch gesteckt sein sollten. Heute stehen kaum wichtige Daten mehr an. Bei den Earnings konnte Alphabet leider nicht vollends überzeugen. Doch die nachbörslichen Verluste der Aktie konnten durch die Zugewinne von Tesla und Nike mehr als kompensiert werden. Beide Aktien stiegen nach einer erhöhten Analysteneinstufung.

Es scheint also als wäre wieder alles normal, doch die Erholung an der Wall Street, die letztendlich auch den DAX nachbörslich stützte erfolgte unter einem geringen Volumen. Kurze Zeit später gab der SP500 Index berechtigterweise wieder nach und wurde nun durch die Erholung an den asiatischen Märkten unterstützt. Es ist jedoch fraglich, ob man die ökonomische Unsicherheit ausgehend vom Coronavirus so schnell abschütteln kann, wie es die Erholung derzeit suggeriert.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX zwar die runde Marke von 13.100 Punkten vorbörslich überwunden, doch die wirklich wichtige Chartzone befindet sich bei 13.200 Punkten. Sofern diese nicht überwunden wurde, sollte mit aufkommender Schwäche gerechnet werden. der Kassa-Schlusskurs von Montag liegt bei 13.045 Punkten. Eine anfängliche Korrektur in Richtung dieses Level erscheint nach der erfolgten Erholung sehr wahrscheinlich.

DAX Kassa Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG

