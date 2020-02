DAX Ausblick Short-Bias ist noch intakt

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Der Future hat am Freitag ein Minus von 2,56 % verzeichnet, der Kassa-Markt schloss mit -1,33 %. Auch an der WallStreet deutliche Verluste. Die Vorgaben aus Asien sind heute gemischt. Japans und Hong-Konger Börsen sind positiv, Shanghaier Börse negativ.

DAX Ausblick fundamental

Eine leichte Erholungsphase könnte nun einsetzen. Dies implizieren auch die Futures-Kurse am heutigen Morgen. Heute eröffnete Chinas Börse wie erwartet mit einem Minus. Da sich dieses Minus in Grenzen hält, kehrt ein wenig Ruhe ein, was die aktuelle Erholung in den übrigen Märkten leicht unterstützten könnte. Chinas Regierung hat derweil angekündigt, aufgrund der erwarteten Konjunkturschwäche, zirka 1,6 Mrd. USD an Liquidität für Unternehmen bereit zu stellen.

Dennoch, die Ausbreitung des Coronavirus scheint ihren Peak noch nicht erreicht zu haben und sofern dies nicht der Fall ist und die Anzahl der Fälle stetig steigt, dürften die Märkte eher verunsichert bleiben. Aktuelle Daten aus China sollten nicht überbewertet werden, da diese noch nicht die vollen Auswirkungen des Virus und des Neujahrsfests beinhalten. Erst im Februar werden wir mehr wissen.

An der Konjunkturdatenfront wird es in dieser Woche erneut interessant, denn es stehen US Arbeitsmarktdaten (ADP und NFPS) aus den USA an. Zudem wird der ISM Einkaufsmanagerindex wie so oft einiges an Aufmerksamkeit auf sich lenken. Hierzulande steht die zweite Revision der EMIs auf der Agenda sowie EZB Präsidentin Lagarde hält einige Reden im Laufe der Woche. Die australische RBA entscheidet über die Zinsen und aus China wird die Handelsbilanz gegen Ende der Woche per Januar präsentiert.

Die Bilanzsaison verlief in den USA teils positiv. Das gesamte Gewinnwachstum der S&P 500 Unternehmen ist per Freitag auf – 0,3 % gestiegen, nach – 1,8 % in der Vorwoche und – 0,6 % per Mittwoch. 45 % aller Unternehmen hatten per letzte Woche berichtet, es stehen also noch einige Zahlen an. Unter den gegebenen Umständen ist es allerdings unwahrscheinlich, dass die Berichte nachhaltig positive Impulse bringen werden.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet wurde zumindest kurzfristig einiges an Schaden angerichtet. Die runde Marke von 13.000 ist gefallen und wird derzeit wieder getestet. Doch solange der starke Widerstandsbereich bei 13.200 nicht überwunden wird, sollte eher mit Schwäche gerechnet werden als andersherum. Nach unten hin ist die Kurszonen bei 12.800 als wichtige Unterstützung in Sicht. Darunter könnte die Kurszone bei 13.650 Punkten relativ schnell erreicht werden können. Der Kassa-Schlusskurs vom Freitag liegt bei 12.981 Punkten und wurde damit im vorbörslichen Handel bereits gefüllt.

DAX Kassa Chart auf Vierstundenbasis

