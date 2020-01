DAX Ausblick: Das Risiko steigt wieder

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Am Montag konnte noch ein Zugewinn beim Future von 0,18 % erzielt werden. An der Wall Street wurde nicht gehandelt, der SP500 Future konnte sich allerdings dennoch leicht erholen. Die Vorgaben aus Asien sind am Dienstag negativ.

DAX Ausblick fundamental

Wenn es kommt dann dicke. Asiens Aktienmärkte performten am Dienstag negativ, nachdem Medienberichten zufolge das Coronavirus sich wieder ausbreitet. Gleichzeitig geben europäische und US Indizes-Futures stark nach.Dies könnte an erneuten Angriffen in Bagdad, in der Nähe der US-Botschaft liegen.

Gleichzeitig startet heute das WEF in Davos, wobei US Präsident Trump sich überraschend angekündigt hatte. Die Befürchtung liegt nahe, dass er erneut EU-Zölle ins Gespräch bringen könnte. Konjunkturdatentechnisch stehen heute die ZEW Indikatoren sowohl für Deutschland als auch die EU an. Erwartet wird ein positiver Wert für den Erwartungsindex.

In Anbetracht der aktuellen Umstände, Risk-Off, dürften die Impulse ausgehend vom ZEW allerdings eher gering ausfallen, es sei denn die Erwartungen werden enttäuscht. Heute dürften alle Impulse weiterhin am Tropf der politische News hängen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX30 Kontrakt nun die 13.500 Punkte-Zone unterschritten und notiert vorbörslich damit stark im negativen Bereich. Der Kassa-Schlusskurs von gestern liegt bei 13.549 Punkten. Anders als in den Wochen davor, dürfte der Kassa-Markt heute wohl mit einem Down-Gap eröffnen.

Ob das Gap sodann in Kürze geschlossen wird, bleibt abzuwarten und ist wahrscheinlich abhängig davon, wie schnell sich die News wieder als unwichtig verflüchtigen. Im Bereich bei .450-.460 befindet sich die nächste starke Support-Zone. Unterhalb von .400 Punkten würde der aktuelle kurz- bis mittelfristige Bias auf neutral-bärisch wechseln. Das Allzeithoch hat der DAX Future gestern auf Schlusskursbasis leicht verfehlt.

DAX Chart auf Stundenbasis

