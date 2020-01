DAX Ausblick: Ruhiger Start erwartet

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen auf Höhe des Schlusskurses vom Freitag. Am Freitag konnte der Future ein Plus von 0,35 % verzeichnen. An der Wall Street wurden ebenso leichte Plus-Vorzeichen erzielt. Die Vorgaben aus Asien sind heute, bis auf die Hong-Kong Börse, positiv.

DAX Ausblick fundamental

Die vergangenen Woche fiel trotzt des Phase 1 Deals und einiger Konjunkturdaten recht positiv für die Aktienmärkte aus. Die US Earnings Season verlief mit gemischten Signalen, wobei sich positive und negative Ergebnisse ausglichen. In dieser Woche werden 58 S&P Unternehmen berichten, darunter Netflix sowie Procter & Gamble.

Konjunkturdatentechnisch steht zwar einige auf der Agenda, doch nicht alle davon dürften die Märkte bewegen. Wichtig werden aller Voraussicht nach die ZEW Indikatoren am Dienstag werden sowie die Erstveröffentlichung der Markteinkaufsmanagerindizes per Januar für Deutschland, GB und die USA. Diese werden allerdings erst am Freitag präsentiert.

In der Zwischenzeit könnte sich der Fokus auf die Zinsentscheide der Bank of Japan (Dienstag), der Bank of Canada (Mittwoch) sowie der EZB (Donnerstag) richten. Vom Treffen der EU Gruppe und den Economic World Forum sollte man nicht zu viel erwarten. Beide Events sind nur selten Market-Mover gewesen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat der DAX in der vergangenen Woche Stabilität bewiesen und sich erneut in die Nähe des Allzeithochs vorgewagt. Ob er es nachhaltig übertreffen wird, das sollten uns in Kürze Unternehmensergebnisse und Daten signalisieren. Rein charttechnisch betrachtet, könnte ein Angriff in Kürze starten. Der Bias ist aktuell bullisch, sofern der Kurs kurzfristig über 13.500 Punkten, und mittelfristig über 13.000 Punkten bleibt. Die Börsen in den USA bleiben am Montag geschlossen, insofern könnte der Handel in der EU unter geringer Liquidität stattfinden.

DAX Chart auf Tagesbasis

