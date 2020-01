DAX Ausblick: Positive News und positive Tendenzen

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen leicht unter dem Vortagesschlusskurs. Am Montag wurde keine Veränderung im Future verzeichnet. An der Wall Street wurden hingegen neue Allzeithochs erklimmt. Die Vorgaben aus Asien sind positiv aber kaum verändert.

DAX Ausblick fundamental

Chinas Handelsbilanz zeigte eine positive Entwicklung bei den Exporten und Importen per Dezember. Das macht deutlich, dass die rückabgewickelten US Tarife sich bemerkbar gemacht haben. Die positiven Daten lassen auf ein ebenso positives BIP Wachstum per Q4 schließen, das am Freitag veröffentlicht wird.

Neben diesem Aspekt sieht die US Administration, im Rahmen des Phase 1 Deals, vom Status des Währungsmanipulators für China ab. Das Land habe sich laut Medien dazu bereit erklärt, mehr Informationen zur Währungsentwicklung zu veröffentlichen. Zudem hat man sich bereit erklärt, mehr Produktionsgüter im Laufe der nächsten beiden Jahre zu importieren.

Dax 30 MIXED Bereitgestellte Daten von der IG Kunden sind long. der IG Kunden sind short.

Veränderung in Long-Positionen Short-Positionen Open Interest Täglich 3% -5% -3% Wöchentlich -12% 6% 0%

Heute stehen Daten aus den USA an wie die Verbraucherpreisindizes. Hier werden überwiegend positive Werte erwartet. Ebenso startet heute die Earnings Season mit Citi, JP Morgan und Wells Fargo als erste große Unternehmen, die ihre Berichte vorlegen werden. Interessant wird es zu sehen, wie die Banken im Zuge fallender Zinsen der FED performt haben.

Weiterhin werden heute erneut einige FED Mitglieder zu Wort kommen. Die meisten von ihnen blasen allerdings ins gleiche Horn. Die aktuelle Geldpolitik der FED sei berechtigt. Abgesehen vom Währungsmarkt sollten an den Aktienmärkten also vorerst Headlines hinsichtlich des Deals im Vordergrund stehen.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet konnte sich der Future während der Asien Session wieder in Richtung 13.500 Punkte erholen. Der Kassa-Schlusskurs lag bei zirka 13.451 Punkten. Möglich ist, dass der DAX vorbörslich vorerst rund um diesen Bereich fluktuiert, eher er dann nach Eröffnung wahrscheinlich über 13.500 Punkte steigt.

Empfohlen von David Iusow Unsere Analysten teilen ihre Lektionen – die guten und die schlechten. Leitfaden anfordern

Gestern konnte die runde Marke bei 13.400 Punkten verteidigt werden. Solange der DAX darüber bleibt, dürften die Bullen die Oberhand behalten. Darunter wäre ein Einbruch in Richtung 14.300-.320 wahrscheinlich, wo der Kassa-Schlusskurs vom 8. Januar sich befindet.

DAX Chart auf Stundenbasis

Quelle: IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Weiterführende Artikel, die Sie interessieren könnten: