DAX Ausblick: Eine spannende Woche beginnt

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen leicht über dem Vortagesschlusskurs. Am Freitag wurde ein Minus von 0,4 % im Future verzeichnet. Auch an der Wall Street ging es zum Ende der Woche hin ins Minus. Die Vorgaben aus Asien sind heute positiv.

DAX Ausblick fundamental

Eine durchaus ereignisreiche Woche erwartet uns. Neben den vielen Daten, insbesondere aus China und den USA, soll der Phase 1 Deal am Mittwoch unterzeichnet werden. Aus der EU stehen nicht viele Daten an. Die EU Industrieproduktion und die Handelsbilanz könnte am Mittwoch einige Aufmerksamkeit auf sich lenken. Erwartungen richten sich auf Aussagen zum Phase 2 Deal, wobei die meisten Analysten davon ausgehen, dass dieser nicht mehr vor der US Wahl ausgehandelt werden wird.

Die geopolitischen Risiken scheinen, zumindest kurzfristig, in den Vordergrund gerückt zu sein. Geldpolitisch betrachtet, steht das EZB-Protokoll am Donnerstag an sowie die Rede der neuen EZB Präsidentin, Christine Lagarde am Abend. Marktteilnehmer erhoffen sich mehr Informationen zur angekündigte Revision der Wirtschaftsprognosen sowie den Auswirkungen der Geldpolitik der letzten Jahre. Anhaltspunkte zur Veränderung der Inflationsprognose könnten interessant werden. Aus den USA kommen mehrere FED- und FOMC Mitglieder zu Wort.

Zudem startet in dieser Woche die Quartalssaison in den USA, mit zirka 25 Unternehmen, die ihre Berichte vorlegen. Wie gewohnt starten Finanzinstitute mit J.P. Morgan, Citi und Wells Fargo am Dienstag. Bank of America, Goldman Sachs, Alcoa und BlackRock am Mittwoch. Am Donnerstag legt Morgan Stanley den Bericht vor. Analysten gehen aktuell noch wie gewohnt von einem Rückgang der Gewinne von 2,4 % aus, was jedoch leicht zu übertreffen wäre. Diese Saison wird für den S&P 500 Index wichtig sein.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet notiert der Future vorbörslich über der wichtigen, kurzfristigen Support-Zone von 13,400 Punkten. Kann diese im Laufe des Tages oder der Woche nicht halten, ist ein schneller Abverkauf in Richtung 13.300 Punkte nicht auszuschließen. Darunter würde der Index wieder in seine alte Range zurückfallen und die untere Begrenzung als Ziel nicht mehr auszuschließen. Diese liegt in etwa zwischen 13.000-13-100 Punkten. Am Freitag ist kleiner Verfallstag für Indizes.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 13.650Pkt. interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 12.500Pkt. im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

