DAX Ausblick: Weitermachen wie bisher?

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen über dem Vortagesschlusskurs. Am Mittwoche erreichte der Future ein Plus von 1,6 %. Auch an der Wall Street erholten sich Aktien rasch in Richtung der letzten Hochs. Die Vorgaben aus Asien sind allesamt positiv.

DAX Ausblick fundamental

Größter Kurstreiber für den DAX und die US Indizes wie den Dow Jones, war gestern die De-Eskalation im USA-Iran-Konflikt. Nachdem der Iran einige US Ziele im Irak beschossen hatte, wurde laut den USA kaum Schaden angerichtet. US Präsident Trump sah im Rahmen seiner Rede daher von Ankündigung weiterer Vergeltungsmaßnahmen ab.

Aktien haben bereits vorher damit begonnen, sich zu erholen und setzten am Nachmittag ihren Erholungstrend vorerst fort. An der Brexit-Front hat sich Boris Johnson mit Ursula von der Leyen getroffen und über die Übergangsperiode beraten. Der aktuelle Stand gibt vor, dass diese Periode nicht länger als 11 Monate andauern soll.

Die meisten Marktteilnehmer rechnen damit, dass der Brexit am 31. Januar vollzogen wird. An der Konjunkturfront wurden die Auftragseingänge per November aus Deutschland präsentiert und diese haben leider enttäuscht. Etwas besser fielen hingegen Daten zum Sentiment aus der EU aus, z.B. die Stimmung im Dienstleistungssektor. ADP Beschäftigungsdaten aus den USA konnten per Dezember Erwartungen erneut übertreffen. Heute werden Daten aus Deutschland zur Industrieproduktion veröffentlicht werden.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet zeigt sich der Future sehr volatil in der letzten Wochen und setzt seine immer breiter werdende Range fort, kann sich aber in dieser Zeit immer weiter leicht nach oben hangeln, sodass sich das letzte Allzeithoch nicht mehr sehr weit entfernt befindet, gleichzeitig aber nun auch einen starken Widerstand darstellt, der bis zirka leicht über 13.600 Punkte reicht. Kann dieser Widerstand überwunden werden, könnten weitere Zugewinne sich schnell anschließen. Das aktuelle Muster könnte allerdings auch bestand behalten und ein Abpraller wäre ebenso nicht auszuschließen.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

