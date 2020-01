DAX Ausblick: Irans Vergeltung ist da

DAX Ausblick: Der Broker IG taxiert den DAX30 heute Morgen unter dem Vortagesschlusskurs. Am Dienstag konnte zunächst ein leichtes Plus von 0,3 % im Future erzielt werden. Die Wall Street schloss ebenfalls leicht im Plus, die Vorgaben aus Asien sind negativ.

DAX Ausblick fundamental

Der Iran-Konflikt spitzt sich weiter zu, nachdem bekannt wurde, dass das iranische Militär einen US Stützpunkt im Irak per Luftangriff attackiert hat. Während iranische Medien von einem erfolgreichen Angriff mit mehreren Toten sprechen, hat die USA dies nicht bestätigt. Demnach soll es kaum Schaden auf der US Seite bestanden haben.

Derweil ist ein Passagierflugzeug gleichzeitig im Irak abgestürzt, bei dem alle Passagiere ums Leben gekommen sein sollen. Viele bezweifeln, dass das Unglück nur ein Zufall gewesen ist. Aktienmärkte und Futures brachen in der Nacht ein, erholten sich allerdings wieder leicht, nachdem es keine eskalierenden Worte seitens des US Präsidenten, Trump gab. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich die Unsicherheit weiterhin auf den Markt durchschlägt, weshalb man mit negativen Vorzeichen zur Eröffnung am Kassa-Markt rechnen sollte.

An der Konjunkturfront konnten gestern Daten zur EU Inflation per Monat Dezember überzeugen. Was allerdings größtenteils an einem gestiegenen Ölpreis und positiven Basiseffekt gelegen hat. In den USA ist der ISM Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe leicht über den Erwartungen ausgefallen, anders als der Herstellungsindex in der vergangenen Woche. Heute werden die erste Daten zum Arbeitsmarkt erwartet. Aus Deutschland stehen heute die Auftragseingänge aus der Industrie per November an. In Anbetracht der aktuellen Umstände sollte man nicht zu viel von den Daten erwarten.

DAX Ausblick charttechnisch

Charttechnisch betrachtet ist der Future in der Nacht wieder auf die 13.000er Marke zurückgefallen. Seitdem erholt er sich leicht darüber. Sofern er sich darüber halten kann, besteht noch eine gewisse Chance auf Erholung. Es ist aber zu erwarten, dass der Support bei Kassa-Eröffnung wieder getestet wird und wenn er zum zweiten Mal in dieser Woche getestet wird, kann es sein, dass die Bären dieses Mal sich durchsetzen. Darunter wären dann Kurse bei 12.800 und 12.600 Punkten denkbar als Ziele.

DAX Chart auf Vierstundenbasis

Quelle: IG

